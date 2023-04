David Goffin moet (voorlopig) kwalificaties spelen voor Roland Garros

Tennisser David Goffin is zo diep weggezakt op de wereldranglijst, dat hij niet meer zeker is van een plaats op de hoofdtabel van het grandslamtoernooi Roland Garros. Zijn naam staat niet op de lijst met deelnemers die de organisatie dinsdag publiceerde.

De organisatie van Roland Garros publiceerde dinsdag de namen van de 104 spelers die op de hoofdtabel staan, maar daar hoort Goffin (net) niet bij. De 32-jarige Goffin is het nummer 99 van de wereld en wordt voorbijgestoken door zeven (lager gerangschikte) spelers die met een beschermde ranking aanspraak maken op een plaats in de hoofdtabel. Een beschermde ranking wordt aangevraagd door spelers die zijn weggezakt door een langdurige blessure. Dat is zo voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 242), de Brit Kyle Edmund (ATP 509), de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 126), de Argentijn Guido Pella (ATP 479), de Tsjech Jiri Vesely (ATP 495) en de Fransen Gaël Monfils (ATP 322) en Jérémy Chardy (ATP 637).

Goffin mag wel hopen dat hij geen kwalificaties hoeft te spelen, want hij is de eerste reserve. Sinds 2012 is Goffin er steeds bij geweest op Roland Garros. Een kwartfinale in 2016 is zijn beste resultaat op het Franse gravel. Het tweede grandslamtoernooi van het seizoen vindt plaats van 22 mei tot 11 juni.

Kwalificaties of niet, Goffin heeft nood aan een betere vorm wil hij iets beteken in Parijs. Het is van 7 juli 2014 geleden dat de Belg zo laag op de wereldranglijst stond. Hij maakte vorige week een grote duik nadat de 250 punten weg waren gevallen die hij vorig jaar verdiende met zijn toernooizege in Marrakesh.

Opsteker in Barcelona

Deze week is Goffin aan de slag op het graveltoernooi in Barcelona. Dinsdagmiddag speelde onze landgenoot zijn eerste ronde tegen de ervaren Feliciano López, de 41-jarige nummer 593 van de wereld die bezig is aan een afscheidstournee. Er stond veel druk op de ketel voor Goffin, want bij verlies kon hij uit de top 100 van de wereld zakken.

Uiteindelijk trok Goffin na een driesetter aan het langste eind, na twee tiebreaks en een 6–0-zege in de derde set. Een opsteker voor onze landgenoot. Woensdag treft hij in de tweede ronde de Japanner Yoshihito Nishioka, het nummer 35 van de wereld.

