Amerikaanse journalist Gershkovich blijft in Russische gevangenis

Een rechtbank in Moskou heeft het verzoek tot vrijlating van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich verworpen. De Moskou-correspondent van The Wall Street Journal wordt beschuldigd van spionage in opdracht van de Verenigde Staten en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar.

Het juridisch team achter Evan Gershkovich verzocht de rechter om hem op borgtocht vrij te laten of hem onder huisarrest te plaatsen, maar beide verzoeken werden verworpen. Gershkovich moet na de beslissing van de rechtbank tot ten minste 29 mei worden vastgehouden. De Russische veiligheidsdienst FSB beschuldigt de 31-jarige journalist van spionage.

Vandaag moest Gershkovich voor het eerst in de rechtszaal verschijnen, waar enkele journalisten hem voor de start van de zitting konden zien. De Amerikaanse correspondent werd gescheiden van de rest van de zaal door middel van een kooi van metaal en glas, informeel bekend als een ‘aquarium’, waar verdachten in Russische rechtszaken vaak in worden vastgehouden. Hij leek kalm en glimlachte.

Zijn advocate Tatiana Nozhkina zei vooraf aan persbureau Reuters dat Gershkovich in een ‘strijdlustige stemming’ is en bereid is om zich te verdedigen en ‘te tonen dat hij onschuldig is’. De Amerikaanse regering en de Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Lynne M. Tracy, vinden dat de journalist ‘ten onrechte’ wordt vastgehouden en roepen de Russische Federatie op tot onmiddellijke vrijlating. Volgens hen zijn de beschuldigingen tegen de journalist ongegrond. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat een westerse journalist van spionage wordt beschuldigd.

De zitting vandaag was van procedurele aard. De focus lag op de manier waarop Gershkovich vastgehouden moet worden, niet op de inhoud van de aanklachten tegen hem. Onderzoekers werken momenteel nog aan de details van de zaak.

