AI-beeld wint fotografieprijs, maar de maker wil die niet

Fotograaf en AI-kunstenaar Boris Eldagsen heeft een Sony World Photography Award geweigerd. En wel omdat aan zijn winnende ‘foto’ geen fototoestel te pas is gekomen. Met zijn stunt hoopt Eldagsen een discussie los te maken over AI en fotografie.

Pseudomnesia: the electrician is door de inrichters van de wedstrijd, de World Photography Organisation, onderscheiden in de categorie Creative, wat betekent dat zo goed als alle technieken zijn toegelaten. Eldagsen had er geen geheim van gemaakt dat hij zijn beeld had gecreëerd met behulp van een beeldgenerator en de organisatie had daar geen probleem mee.

Maar Eldagsen heeft er wél een probleem mee dat een artificieel beeld zomaar een fotografieprijs kan wegkapen. ‘AI-beelden en fotografie horen niet met elkaar te concurreren in een wedstrijd als deze’, schrijft hij op zijn website. Hij vindt het hoog tijd voor een diepgaande discussie over ‘wat we beschouwen als fotografie en wat niet’. Naar zijn gevoel probeert de World Photography Organisation die discussie uit de weg te gaan.

Deze twee mensen hebben nooit bestaan en aan dit beeld is geen camera of lens te pas gekomen. Let op de vervormingen van de vingers, een veelvoorkomend fenomeen bij beeldgeneratoren. Foto: Boris Eldagsen

Eldagsen, een ervaren fotograaf die in Berlijn gevestigd is, is overigens best wel trots op zijn huidige visuele werk met AI, ook al dringt hij aan om het vooral geen fotografie te noemen. Het winnende beeld is het resultaat van ‘een complexe interactie van prompt engineering, inpainting en outpainting waarbij ik gebruikmaakte van mijn kennis over fotografie’, schrijft hij met onmiskenbare fierheid. Pseudomnesia: the electrician kwam dus niet zomaar uit de computer gerold, maar werd beetje bij beetje bijgewerkt en verbeterd. Eldagsen maakte daarbij gebruik van de Dall-E 2-beeldgenerator van OpenAI.

Vorige zomer won een Amerikaanse gameontwerper een lokale kunstwedstrijd in Colorado met een beeld dat was gemaakt met de generator Midjourney.

