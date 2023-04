Zuid-Koreanen nemen Belgische chocolatier Marcolini over

De Zuid-Koreaanse investeerder MBK neemt via een Japanse dochter de bekende Brusselse chocolatier Marcolini over. Het Huis Pierre Marcolini bevestigt het bericht van De Tijd en L’Echo dinsdag in een persbericht.

De overname moet Marcolini helpen om de groei te versnellen, met name in Japan, China en Zuid-Korea, aldus het bedrijf. Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Het Britse investeringsfonds Neo, dat in 2013 zo’n 15 miljoen euro neertelde voor 47 procent van Marcolini, stapt uit het Brusselse bedrijf en wordt als hoofdaandeelhouder vervangen door VM2 Holdings. Dat Japans bedrijf werd opgericht in 2019, maar is in handen van MBK Partners uit Zuid-Korea.

Met Laurent Levaux (Aviapartner) en François Schwennicke (ex-Delvaux) zou VM2 ook twee van de vier particuliere investeerders uitgekocht hebben. Zo krijgt het bedrijf het merendeel van de Marcolini-aandelen in handen. Oprichter Pierre Marcolini en voorzitter en ex-CEO Olivier Coune zouden wel een klein belang behouden in de chocolatier.

VM2 beheert ook al het Belgische chocolademerk Godiva op de Japanse, Zuid-Koreaanse en Australische markt en zijn Brusselse productiecentrum. Marcolini, opgericht in 1995, heeft 42 winkels in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Monaco, Japan, China en Dubai.