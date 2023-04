Berin gevangen die jogger in Italiaanse Alpen doodde, rechtbank moet beslissen over haar lot

De berin die begin april een jogger aanviel in de Italiaanse Alpen, werd maandagavond gevangengenomen. Een administratieve rechtbank moet nu over het lot van de beer beslissen.

Twee teams van boswachters waren sinds afgelopen weekend op zoek naar de beer die de naam ‘JJ4’ gegeven werd. Dankzij de recente sneeuwval in de Italiaanse Dolomieten werden haar voetafdrukken beter zichtbaar, waardoor de teams met honden haar makkelijker konden opsporen. Uiteindelijk werd de berin maandagavond, met de hulp van fruit, honing en mais, gevangengenomen in de buurt van het dorp Val Meledrio.

Het dier werd gevolgd door drie welpen. Twee daarvan liepen ook de cilindervormige val in, maakten de Italiaanse autoriteiten dinsdag bekend op een persconferentie. Het gaat over dieren van zo’n twee jaar oud. Ze zijn meteen na hun gevangenneming opnieuw vrijgelaten.

De vangst van de 17-jarige JJ4 is het einde van een klopjacht op de berin, die begin april de 26-jarige Andrea Papi doodde in de buurt van het Italiaanse dorp Caldes. Dankzij DNA-onderzoek op haren die het dier achtergelaten had op het lichaam van Papi, konden Italiaanse autoriteiten de identiteit van het dier nagaan. Na haar gevangenneming op maandag werd JJ4 naar een omheind verblijf gebracht in in Castellar, een dierenpark voor wilde dieren.

Administratieve rechtbank

Na de aanval heeft de president van de Italiaanse autonome regio Trentino-Zuid-Tirol, Maurizio Fugatti, bevolen om het dier af te maken, maar een administratieve rechtbank verhinderde dat. Dierenwelzijnsorganisaties waren namelijk tegen het bevel in beroep gegaan.

Het is niet de eerste keer dat de Italiaanse autoriteiten het dier willen afmaken. Dat gebeurde eerder al in 2020 toen JJ4 een vader en een zoon aangevallen had. Zij overleefden de aanval wel. Ook toen verhinderde een rechtbank de uitvoering van de beslissing. Op 11 mei wordt een uitspraak van de administratieve rechter verwacht.

Opvallend is dat de nabestaanden van Papi verkiezen om het dier niet te laten inslapen. Eerder deze week zegden ze wel een publieke verontschuldiging te verwachten van de provincie. ‘We zullen tot onze laatste adem vechten om waardigheid en gerechtigheid te geven aan de dood van onze zoon’, vertelden de ouders van Papi aan het Italiaanse L’Adige.

JJ4 is een afstammeling van twee beren die aan het begin van de eeuw vanuit Slovenië naar Italië verplaatst zijn in het kader van ‘Life Ursus’, een project om de berenpopulatie te verhogen in het gebied. Er zouden nu zo’n 100 beren in het gebied rond de Italiaanse stad Trente leven.

