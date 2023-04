Amerikaanse man schiet op verdwaalde auto die zijn oprit oprijdt, bestuurster (20) overleden

Een 20-jarige vrouw is in de Amerikaanse staat New York overleden nadat zij en haar vrienden per ongeluk de verkeerde oprit opreden. De 65-jarige huiseigenaar die op de wagen schoot, is aangeklaagd wegens doodslag.

De 20-jarige Kaylin Gillis was zaterdagavond met drie anderen onderweg naar een vriend in de Amerikaanse staat New York, toen ze per ongeluk de verkeerde oprit opreed. Eenmaal de vier zagen dat ze bij het verkeerde huis waren aanbeland, wilden ze weer omkeren en wegrijden. Op dat moment kwam de eigenaar van het huis, Kevin Monahan, naar buiten. De man schoot minstens twee keer naar de auto, en één van de kogels raakte Gillis.

Omdat de vrienden zich in een afgelegen gebied bevonden, moesten ze nog ruim 9 kilometer rijden voordat ze bereik hadden om het alarmnummer 911 te bellen. Hulpverleners probeerden het leven van Gillis nog te redden, maar de jonge vrouw werd uiteindelijk doodverklaard.

‘Ze was een onschuldig jong meisje dat met haar vrienden op zoek was naar het huis van een andere vriend. Helaas reden ze deze oprit op’, verklaarde sheriff Jeffrey J. Murphy op een persconferentie. ‘Er was geen reden voor meneer Monahan om zich bedreigd te voelen. Zeker niet omdat het voertuig de oprit al leek te verlaten.’ Er zou ook niemand uit de auto gestapt zijn.

Volgens Murphy wilde Monahan niet meewerken toen de politie bij zijn huis aankwam. Pas een uur later kon hij gearresteerd worden. De man zit nu in de gevangenis tot hij voor de rechter moet verschijnen. De sheriff wilde niet zeggen welk vuurwapen gebruikt werd en of er andere wapens in het huis gevonden zijn.

Afgelopen donderdag werd de 16-jarige Ralph Yarl in Kansas City nog neergeschoten nadat hij bij het verkeerde huis aanbelde om zijn broers op te halen. De jongen overleefde de twee schotwonden en herstelt nu in het ziekenhuis. De tachtiger Andrew Lester werd maandag pas aangeklaagd, hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.