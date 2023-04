Hoe een haarkleur in je hoofd kruipen kan

‘Ik ben blond in mijn hoofd, maar ik zie er niet blond uit. Of toch niet blond genoeg.’ Dat is de teneur van de hashtag blonddysmorphia die op Tiktok de ronde doet. Een discrepantie tussen hoe je je voelt en hoe je eruitziet. Tiens, kennen we dat niet allemaal? Of neen, blonds have more fun.

Lieve Van de Velde

We moeten het eens over haar hebben. Niet ‘haar’ zoals in: ‘zij daar, ginder!’ Maar ‘haar’ zoals in: dat fluffy stukje van onszelf dat boven op ons hoofd staat (of niet meer). Haar en wat je ermee aan moet, is het first world problem bij uitstek, maar zoals dat wel meer gaat met first world problems wil dat niet zeggen dat het geen terras- of cafébabbel waard is, of dat je je, op zijn minst, niet zou mogen verwonderen over wat die rare substantie op ons hoofd met onszelf en onze identiteit doet.

Zelf ga ik gebukt onder al wat te weinig is. Haar dat je amper voelt, zo dun is het, en haar dat je amper ziet, zo ongedefinieerd de kleur. Soms doe ik wild in hoogzomers, en dan laat ik het bleken naar een gelig-oranje dat je met wat goede wil blond zou kunnen noemen. Als ik op zo’n moment vermist zou geraken, hoop ik altijd dat mijn opsporingsbericht zou melden dat ‘een blonde vrouw niet meer gezien is sinds donderdag’. Het zou gewoon grappig zijn, want diep in mezelf ben ik geen blondine natuurlijk.

Dit hele autobiostukje hierboven is niets meer dan een brug naar een woord dat de voorbije weken op sociale media en daarmee ook in gesprekken de ronde doet: blonde dysmorphia. Niet zo blond zijn als je je voelt, daar komt het op neer. Het begrip is een afgeleide van body dysmorphia of Body Dysmorphic disorder (BDD), een psychologisch fenomeen waarbij iemand zichzelf buitenproportioneel lelijk vindt. Zo iemand fixeert zich op de kleinste imperfectie en vergroot die uit. Dat steeds meer mensen last hebben van dat soort ingebeelde lelijkheid, en hoe dat komt, tja, hallo, Instagram & co.? Maar bon, blonde dysmorphia is dus een dingetje, toch in dat parallelle universum dat Tiktok heet. Miljoenen views hebben ze er, de video’s van vrouwen die zich onder dehashtag #blonddysmorphia vragen stellen bij hun haarkleur en blijven denken dat ze blond, blonder en blondst moeten zijn, en bleken, bleken, bleken en kleuren om te kunnen zijn wie ze zijn.

Ik ben blond, nah

Het is raar hoe blond, en bij uitbreiding haarkleur, in iemands identiteit kruipt. Wanneer ik er wat lacherig over praat met blondines kom ik te weten dat het wel degelijk een identiteitskwestie is. Ik hoor van heel wat vrouwen die in hun kinderjaren blond-witterig waren dat ze een minicrisis kregen toen hun haar spontaan donkerder werd met de jaren. Eens je jezelf op de kaart zet als blondine en zo bejegend bent, altijd blondine. Zoiets. Misschien krijgen blonde kinderen ook gewoon meer positieve aandacht? En zet dat een behoefte aan aandacht vast? En een zelfbeeld? Wanneer er dan plots asblond haar door die haarfollikels groeit of, godbetert, lichtbruin, en nog erger: grijs, dan moet er ingegrepen worden. Het is op dat moment dat die rare blonde dysmorphia toeslaat.

Ook op Reddit lees ik er getuigenissen over. Over hoe het nooit blond genoeg kan zijn, over de onzekerheid wanneer een foute lichtinval hen plots doet denken dat niemand hen nog als blond gaat zien. Fascinerend is het. Zeker als je weet dat blond een zeldzaamheid is. Slechts 2% van de wereldbevolking is natuurlijk blond (wie telt die dingen, en hoe?), dus ga er maar van uit dat het gros van de blonde mensen die we op straat tegen het lijf lopen geblondeerd haar heeft.

‘Doet ze het of doet ze het niet?’

In mijn zoektocht naar de link tussen blond en identiteit kom ik bij een mooi verhaal terecht dat Malcolm Gladwell in 1999 schreef voor de New Yorker. Bladzijdenlang gaat hij door op het fenomeen haarkleur, en dan vooral de blonde variant. Hij is bijzonder gefascineerd door Shirley Polykoff, een copywriter in de Amerikaans-Joodse gemeenschap in de jaren vijftig en zestig. Zij was het die de reclameteksten schreef - Mad men avant la lettre - voor de haarkleurproducten van het toen populaire merk Miss Clairol. Gladwell deed zo veel research over Shirley dat hij haast in haar ziel kon kruipen. Shirley was blond, haar haar kleuren was haar tweede natuur. Ze vond van zichzelf dat de persoonlijkheid die ze zichzelf toeschreef simpelweg niet rijmde met bruin haar. Flamboyant, spontaan, sprankelend, en op een onweerstaanbare manier ijdel. Haar idee was dat je kon worden wie je wou worden, en dus ook een blondine. Samen met die overtuiging oreerde ze ook dat je niet alleen kon worden wie of wat je wou, maar dat je dat bovendien ook in het geheim moest kunnen doen. Ze vertaalde haar eigen overtuigingen in de slogans die ze schreef voor de haarkleurproducten, zoals ‘Does she or doesn’t she? Only the hairdresser knows for sure’. En de mooiste: ‘If I’ve only one life, let me live it as a blonde’.

Voor Shirley Polykoff, schreef Gladwell, was de kleur van haar haar een nuttige vorm van fictie, een manier om de tegenstelling te overbruggen tussen het soort vrouw dat ze was en het soort vrouw dat ze vond dat ze moest zijn. het was een manier om het allemaal te hebben, Doris Day te kunnen zijn zonder Doris Day te zijn.

Want leven als blond wezen is anders, zo blijkt nog uit een straatonderzoek dat de Britse journaliste Joanna Pitman jaren geleden deed. Zij liet haar haar blonderen en noteerde de reacties. Vreemden op straat glimlachten spontaan naar haar. Voorbijgangers wierpen haar begerige blikken toe. In de bibliotheek sprongen de mannen bijna over de balie om haar te helpen. Op de markt werd ze vóór haar beurt bediend. Vrienden vonden dat ze er jonger uitzag. ‘Ik had een soort kant-en-klare, decadente aantrekkingskracht gekregen. Ik voelde me jonger en vreemd genoeg positiever, op dezelfde ongrijpbare manier als wanneer de zon schijnt’, schrijft ze in haar boek Blond, waarover we een decennium geleden eens schreven in deze krant.

Bon, dat blond intussen ook besmet is met minder nastreefbare adjectieven (dom, bimbo, om er maar een paar te noemen) doet duidelijk niets af aan wat mensen voelen die uitpakken met hun hashtag blonddysmorphia. Zij willen eruitzien zoals het beeld dat ze van zichzelf in hun hoofd hebben. En tiens, nu ik erover nadenk: ook ik wil dat eigenlijk. In mijn hoofd zie ik er anders uit, beweeg ik anders, zie ik er niet extra oud uit, staan mijn mondhoeken anders dan wat de spiegel, of erger nog het Teams- of Zoom scherm, me toont. Het doet me denken aan wat ik onlangs las in Niña Weijers essaybundel Zelf doen: ‘Wat we eigenlijk willen, is gezien worden zoals we onszelf zien op goede dagen. Het is een onuitstaanbaar idee dat anderen naar ons kijken zoals wij naar anderen kijken: meedogenloos, niet (altijd) omdat we dat willen zijn, maar simpelweg omdat we gewoon kijken en niet bezig zijn met verzachtende omstandigheden.’

