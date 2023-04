Het verzet van Nan Goldin. De beste films van het moment

Loopt u ook verloren tussen de filmaffiches in de bioscoop? Weet u op streamingplatformen al helemaal niet wat te kijken? De beste films en documentaires die u momenteel kan zien in de bioscoop of thuis.

All the beauty and the bloodshed

Fotografe Nan Goldin trekt van leer tegen de Sacklers, de clan die haar jarenlang afhankelijk maakte van OxyContin. Ze wil dat musea en universiteiten hun naam weghalen boven de portieken van naar hen vernoemde zalen en vleugels. Hun pijnmedicatie was doelbewust verslavend en de fortuinen die ze zo verdienden horen ze niet via die instellingen te kunnen schoonwassen. Maar deze gevoelige docu is even veel het portret van een artieste die al jarenlang haar stem laat doorklinken in de foto’s die ze maakt, van een vrouw die op jonge leeftijd een verstikkende thuissituatie ontvluchtte. Verplicht kijkvoer, dit werkstuk én haar werk.

In de bioscoop

Lees de recensie

Rye Lane

Staat er schimmel op de romcom? Deze bescheiden parel bewijst het tegendeel. Dom en Yas kuieren door een gloedvol Londen in dit visueel prikkelende debuut. Ze ratelen en tateren, ontmoeten de kleurrijkste figuren. De film illustreert ongecompliceerd dat een vertrouwde verhaallijn verrassende keuzes niet in de weg hoeft te staan. Een schot in de roos.

Op Disney+

Lees de recensie

Emily

De zussen Brontë kapen het scherm, en dan vooral de middelste van het drietal: Emily, die met Wuthering heights haar enige roman schreef. Hoe speelde ze dat klaar? Debuterend filmmaakster Frances O’Conner zoekt het antwoord in rebellie en in een liefde die niet mocht zijn. Niet vrij van clichés en schaamteloos naar de hand gezette feiten, maar meeslepend als een pageturner en met een oorstrelende soundtrack.

In de bioscoop

Return to dust

Cao en Ma zijn al een dagje ouder, maar op de liefde vinden staat gelukkig geen leeftijd. In een arme Chinese provincie ontspint zich hun ingetogen romance. Goed voor twee van de meest vertederende personages, in een eenvoudige film die het tempo van de seizoenen volgt.

In de bioscoop

Lees de recensie

A parked life

Petar is een Bulgaarse trucker. Als kind droomde hij van de ruimte, hij werd een kosmonaut van de weg. De Belgische documentaire toont de mens in de cabine van zo’n baanmonster. Zonder vooroordelen, zonder uitgespelde vragen. Met zijn ingetogen soundtrack en uitgekiende fotografie kruipt dit portret van een eenzame trucker steeds dieper onder je vel.

Op VRT Max

Lees de recensie

Godland

Einde 19de eeuw doorkruist een Deense priester IJsland om op zijn bestemming te helpen met de bouw van een kerk. Met zijn primitieve camera wil hij ook de bevolking vereeuwigen. Maar zijn tocht valt pittiger uit dan verwacht. De locals zijn nors, de natuur is weerbarstig. Godland is een intense trip, onverbiddelijk ondanks zijn ruwe schoonheid.

In de bioscoop

Lees de recensie

An Irish goodbye

Twee volwassen broers, vervreemd van elkaar, nemen in deze met een Oscar bekroonde kortfilm afscheid van hun moeder. Allebei willen ze zo snel mogelijk terug naar hun oude leven. Maar Lorcan heeft het syndroom van Down, hem wacht een nieuwe toekomst. Innemend, grappig en niet verlegen om een potje vuilbekkerij: 21 minuten van tegendraadse broederliefde.

Op www.dalton.be

Aftersun

Een jonge vrouw denkt terug aan de zomer waarin ze als elfjarige met haar vader op vakantie was in een Turks resort. Het is Normal people-acteur Paul Mescal die de vader speelt, gelaten en worstelend met het leven. Het debuut van de Schotse filmmaakster Charlotte Wells is wondermooi en diep melancholisch, een portret van ouderschap en de levenslange impact van herinneringen.

In de bioscoop

Lees ook het interview met Charlotte Wells