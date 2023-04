Real Madrid en Barcelona waren altijd al sportieve rivalen, maar nu vechten de voetbalclubs ook naast het veld een open oorlog uit. In de marge van het scheidsrechtersschandaal waarbij Barcelona betrokken is, betitelde voorzitter Joan Laporta de Madrilenen als ‘de club van het regime’. Lees: van fascistisch dictator Francisco Franco. Real Madrid reageerde furieus.

De Catalaanse voetbaltrots FC Barcelona voelt zich aangeschoten wild nu het Spaanse parket een onderzoek heeft geopend in de Negreira-zaak. Barcelona zou tussen 2001 en 2018 meer dan 7,3 miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. In ruil daarvoor zouden scheidsrechters in het voordeel van de Catalanen gefloten hebben.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta herhaalde maandag dat Negreira werd betaald voor advies, niet om de club sportief te bevoordelen, en hij sprak van een georkestreerde beschadigingsoperatie. Laporta verwees daarbij ook naar Real Madrid, dat zich ondertussen burgerlijke partij heeft gesteld in het onderzoek. Volgens de Catalaanse voorzitter werd de club uit de hoofdstad als ‘club van het regime’ historisch gezien altijd al bevoordeeld door de arbitrage.

Legendarische transfer

De vermeende banden tussen Real en dictator Franco liggen erg gevoelig. Barcelona-fans vertellen graag hoe het Franco-regime er eigenhandig voor gezorgd zou hebben dat de legendarische spits Alfredo Di Stéfano in 1953 naar Madrid trok, nadat hij eerst had onderhandeld In Catalonië. Dat de dictator regelmatig ging supporteren voor het beste team uit de hoofdstad, is niet zo vreemd. Dat Real haar meest succesvolle periode, met vijf Europacup I-overwinningen tussen 1956 en 1960, enkel te danken zou hebben aan Franco, lijkt dan weer fel overdreven.

De Madrilenen reageerden dan ook als door een wesp gestoken op de uitspraken van Laporta. De club plaatste een vier minuten durende videoboodschap op al haar mediakanalen met de titel ‘Wie is er nu de club van het regime?’. Daarin wordt getoond hoe Barcelona-stadion Camp Nou officieel werd geopend door José Solís Ruiz, een hooggeplaatste vertrouweling van Franco. Real wijst er ook fijntjes op dat de dictator door de Catalanen werd geëerd als erelid en van een clubmedaille werd voorzien.

‘Padreo total! Booomm!’, reageerde Real-icoon Iker Casillas al. We besparen u de vertaling, maar de ex-topkeeper vond duidelijk dat zijn club met de video de discussie beslecht had. Het lijkt een kwestie van tijd voor er vanuit Catalonië een nieuwe tegenaanval wordt opgezet.

