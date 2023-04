Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) haalt hard uit naar de hulpverlening, de politiek en de samenleving, in een reactie op de dood van de 9-jarige Raul. ‘Ik ben het beu dat het ons doet schrikken’, zei ze maandagavond in het Canvasprogramma De afspraak.

‘Niet alleen ik, veel hulpverleners met mij zeggen al jaren hoe vaak dat het voorkomt. Eén op tien groeit op met mishandeling of misbruik, meestal binnen het gezin. Dat zijn er gemiddeld twee per klas.’

Slachtoffers van kindermisbruik zijn dus geen ‘uitzonderlijke’ en ‘alleenstaande’ gevallen, benadrukt Van Peel. Niet elk dossier kan voorkomen worden, maar de mishandeling van Raul had volgens haar wel opgemerkt kunnen worden. ‘Uit het verhaal van de leerkracht blijkt dat het kind geregeld zonder eten naar school kwam, met blauwe plekken. Het kind wou zich niet uitkleden bij het zwemmen’, zegt Van Peel. ‘Als dat niet voldoende signalen zijn om eens door te vragen, om verantwoordelijkheid te nemen, dan hebben we een gigantisch probleem.’

‘Wij Vlamingen kijken graag weg’, vult ze aan. ‘Wij moeien ons niet met wat tussen vier muren gebeurt. Wij denken dat ouders het uiteindelijk wel goed bedoelen, wat niet zo is.’ Volgens Van Peel had het CLB in actie moeten komen. ‘Die had gesprekken met de ouders moeten voeren. Als die ouders dat niet willen, dan is dat een rood alarm. Dan moet je op termijn zelfs politie aan de deur brengen.’

Van Peel benadrukt dat getuigen van misbruik naar de hulplijn over geweld, misbruik en kindermishandeling 1712 moeten bellen. ‘Om de situatie in te schatten en te kijken wat er kon gebeuren.’

Regie bij kinderbescherming

Als journalist volgde Van Peel twintig jaar geleden de rechtszaak over de foltering en dood van de zeven maanden oude baby Xena door haar ouders. ‘In die 20 jaar is weinig veranderd’, klinkt het bij Van Peel. ‘Niemand in het hulpverleningslandschap heeft de regie. Je hebt hulpverleners en organisaties die beroepsgeheim inroepen als de politie dingen vraagt. Hulpverlening schuift dossiers door van de een naar de ander. Niemand heeft de hoofdverantwoordelijkheid.’

Volgens haar is er nood aan regie bij kinderbescherming. ‘Er is niemand die zegt: dit moet gebeuren, dit moet je weten én we gaan eerst het kind redden en dan pas de problematiek van de ouders aanpakken. In plaats van elke keer het kind te laten zitten, met de ouders aan de slag te gaan om te zien of het werkt, tot het te laat is.’

Politieke spelletjes

De trage vooruitgang in Vlaanderen is een van de redenen waarom Van Peel stopt met politiek. ‘Ik heb een werkgroep kinderbescherming gecreëerd, achter de schermen, weg van de media. Maar die is gestrand op politieke spelletjes. Dit gaat over weerloze kinderen, die wij allemaal zouden moeten beschermen. Als je daarover politiek speelt...’

Ze eindigt met een oproep voor meer lef. ‘Neem verantwoordelijkheid. Besef dat kinderen die rond je leven, weerloos zijn, zichzelf niet kunnen helpen. Wat is er mis met een kind oppikken en benaderen? Eens horen wat je kan doen? Eens zien of je het kan bijstaan?’

Van Peel strijdt al jaren voor een betere bescherming van kinderen. Ze werd jarenlang misbruikt en schreef het boek Overleven met getuigenissen van slachtoffers van kindermisbruik en -geweld.

