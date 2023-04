Zelfdoding van 14-jarig meisje na aanranding niet voor assisen: ‘Oorzakelijk verband niet bewezen’

De twee beklaagden in de zedenzaak van de Westerbegraafplaats, waarbij het 14-jarige slachtoffer na de feiten uit het leven stapte, moeten niet naar assisen. Het Gentse hof van beroep ziet geen bewezen oorzakelijk verband tussen de aanranding en de zelfdoding. De beklaagden zijn wel veroordeeld tot celstraffen.

Op 14 mei 2021 werd op de Westerbegraafplaats in Gent een veertienjarig meisje aangerand en de beelden ervan werden op sociale media verspreid. Het slachtoffer zou de beelden gezien hebben en stapte vijf dagen na de feiten uit het leven. De politie kon vijf verdachten oppakken. Het ging om drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De drie minderjarige verdachten werden naar de jeugdrechtbank verwezen.

De twee meerderjarigen werden naar de correctionele rechtbank doorverwezen. De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat er een causaal verband was tussen de aanranding en de zelfdoding, en verklaarde zich daarom onbevoegd. Dat betekende dat de zaak voor het Gentse hof van assisen zou moeten komen, waar de twee tot dertig jaar cel zouden riskeren, maar er werd beroep aangetekend tegen het vonnis.

De zaak werd voor het Gentse hof van beroep achter gesloten deuren behandeld. Het openbaar ministerie vorderde net als in eerste aanleg 18 maanden celstraf met probatie-uitstel voor de jongste beklaagde en twee jaar cel voor de oudste. Beide beklaagden zijn nu 20 jaar oud. De verdediging had opnieuw een milde straf gevraagd en betwist dat de dood van het meisje het gevolg is van de feiten.

Cassatie kan nog

Het hof van beroep verklaarde zich wel bevoegd in de zaak. Volgens het hof kan een ‘materiële oorzakelijkheid tussen de feiten (..) en het overlijden van het slachtoffer niet uitgesloten worden, maar staat dat niet zonder de minst redelijke twijfel vast’. Het hof oordeelde dat er voor de feiten sprake was van ‘ernstig psychisch lijden’ en dat het meisje ervoor tegenover vrienden ‘gewag maakte van een wens tot zelfdoding’.

De aanranding werd door het hof van beroep bewezen verklaard, dat verwees naar het ‘volkomen immoreel en verwerpelijk karakter van de feiten’. De eerste jongeman werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 15 maanden met probatie-uitstel. De tweede beklaagde, die een groter aandeel had in de aanranding, kreeg 30 maanden cel, waarvan 27 maanden met probatie-uitstel. Ze moeten zich onder meer onthouden van drugs- en alcoholmisbruik en zich laten begeleiden voor hun psychosociale problematiek. Er kan alleen nog cassatieberoep aangetekend worden tegen het arrest.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

