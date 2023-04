Kooplustige Chinezen zorgen voor onverwachte economische groei

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 4,5 procent. Dat is beter dan verwacht werd, en dat kwam vooral doordat de Chinese consument zijn portefeuille opentrok. De industrie stelde wel teleur.

De groeicijfers van China voor het eerste kwartaal kregen meer aandacht dan normaal. Nu alle covidrestricties weg zijn, vroegen waarnemers zich af hoe sterk de economie zich zou kunnen herpakken. Beter dan verwacht alvast, want de groei in het eerste kwartaal – in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022 – kwam uit op 4,5 procent. Dat is meer dan de consensusverwachting bij economen, die op 4 procent lag. Op kwartaalbasis, dat wil zeggen in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022, kwam de groei op 2,2 procent uit.

Dat de cijfers beter zijn dan verwacht, is volledig te danken aan de Chinese consument. Die gaf 5,8 procent meer uit in het eerste kwartaal. En de consument lijkt zijn uitgaven nog te versnellen, want in maart, de laatste maand van het eerste kwartaal, was er op jaarbasis zelfs een groei met 10,6 procent. Pro memorie: in maart 2022 zat een stad als Shanghai nog in lockdown.

Vastgoed valt tegen

De economische heropleving lijkt wel niet in alle segmenten even sterk. De industriële productie en de vastgoedsector stelden teleur. In het eerste kwartaal produceerde de industrie 3,9 procent, waar economen 4 procent hadden verwacht. ‘Dat komt vooral doordat er minder vraag is vanuit Europa en de VS, omdat de economie daar afkoelt’, zegt Iris Pang, hoofdeconoom van ING in China. ‘In de elektronicasector was er bijna overal een krimp. In de chips was er zelf een daling met 22 procent, wat erop wijst dat de exportboycot vanuit de VS zich laat voelen.’ Voor Europa is de trage groei in de Chinese industrie niet zo’n slecht nieuws, omdat de energie- en grondstofintensieve industrie dan minder druk zet op de internationale prijzen van grondstoffen zoals gas, olie of metalen. Wat op zijn beurt dan weer goed is voor de inflatie in Europa en de VS.

De investeringen in infrastructuur en huizen klommen met 5,1 procent, wat eveneens minder dan verwacht was. In de afkoelende huizenmarkt was er een daling met 5,8 procent, ook meer dan verwacht. Hoopgevend voor die huizenmarkt is wel dat de verkoop (wat niet hetzelfde is als de bouw) opnieuw aan het opveren is. Volgens Pang van ING tonen de cijfers van de Chinese economie aan dat de Chinese overheid dankzij de sterke consument niet meteen naar omvangrijke stimulusplannen moet grijpen om de groei op te krikken. Economen verwachten dat de overheid met deze cijfers haar – naar Chinese normen – bescheiden doelstelling van 5 procent groei dit jaar vlot zal halen.

