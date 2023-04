Bestelwagen en brommer branden uit in Mortsel, niet duidelijk of gaat om kwaad opzet

Een bestelwagen en een brommer zijn afgelopen nacht in Mortsel uitgebrand. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van kwaad opzet.

Een toevallige passant merkte het vuur in de Guido Gezellelaan rond kwart voor drie dinsdagochtend op en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer van Deurne en Edegem, alsook de bedrijfsbrandweer van het naburige bedrijf Gevaert, kwamen ter plaatse.

In de buurt van de voertuigen stonden enkele gasflessen opgeslagen. De brandweer kon voorkomen dat deze ook in de vlammen opgingen. Door de hitte van de brand zijn enkele ramen van nabijgelegen woningen gesprongen. Zowel de bestelwagen als de brommer is volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden bij het incident.

‘Het gerechtelijke labo is vannacht ter plaatse geweest voor een onderzoek’, zegt de politie Minos. Dinsdag zal ook een brandweerdeskundige de feiten onderzoeken. Of de brand het gevolg is van kwaad opzet, is voorlopig niet duidelijk.

Foto: bfm