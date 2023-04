Olivier Vandecasteele overgebracht naar beruchte Evin-gevangenis: ‘Hij is volledig op’

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele is tien dagen geleden opnieuw overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. ‘Olivier is volledig op’, klinkt het bij familie en vrienden.

Zijn familie heeft enkele minuten met de Belgische ngo-medewerker kunnen praten, laten ze in een persbericht weten. Vandecasteele zou niet meer kunnen slapen en kan nauwelijks rechtop staan vanwege ondraaglijke spier- en zenuwpijn. ‘Olivier is volledig op’, zeggen ze. Bovendien vrezen ze voor zijn leven. ‘Hij kan niet de speelbal blijven van gesprekken tussen twee landen’, klinkt het. ‘Zijn leven staat op het spel: het gebrek aan concrete actie en snelle resultaten zou Olivier in een onherstelbare situatie kunnen brengen.’

Vandecasteele zat sinds augustus vorig jaar opgesloten op een onbekende locatie, maar tien dagen geleden werd hij overgebracht naar de Evin-gevangenis in Teheran. Ook in het begin van zijn detentie zat hij opgesloten in die beruchte gevangenis (DS, 11 februari 2023). De gevangenis staat al jarenlang bekend als de plaats waar het regime politiek gevangenen opsluit, en waar critici van de regering ernstige mensenrechtenschendingen moeten ondergaan.

Eenzame opsluiting

Vandecasteele zit er nu tien dagen in eenzame opsluiting. Hij zou er geen behandeling krijgen voor zijn spier- en zenuwpijn. Volgens zijn familie krijgt hij onvoldoende voedsel om zijn gezondheid te vrijwaren.

De Belgische ngo-medewerker werd op 24 februari vorig jaar aangehouden door de Iraanse autoriteiten. Hij werd onlangs, na een schijnproces, veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Hij had geen toegang tot een advocaat van zijn keuze. Zijn familie vreest dat de zweepslagen iedere dag kunnen worden uitgevoerd.

De familie wijst erop dat een juridisch instrument het mogelijk maakt Vandecasteele te repatriëren. Het gaat dan over het overdrachtsverdrag tussen België en Iran dat het parlement goedkeurde en het Grondwettelijk Hof bekrachtigde. Dat verdrag treedt vandaag in werking, maar familie en vrienden hekelen dat er nog geen datum is aangekondigd voor Vandecasteeles terugkeer.

