Kamerleden zouden maximumpensioen met 20 procent kunnen overschrijden

Alle Kamerleden zouden sinds 2014 het wettelijk toegestane maximumpensioen van 7.813 euro per maand kunnen overschrijden met een bonus van 20 procent, dat schrijft Het Laatste Nieuws op dinsdag.

De krant baseert zich op interne documenten die ze kon inkijken. Het zou onder andere gaan over het ‘Statuut van het lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers’. Concreet zouden Kamerleden het maximumbedrag van 7.813 euro bruto per maand met 20 procent kunnen overschrijden door opgebouwde pensioenrechten van andere jobs in rekening te brengen. Oud-parlementsleden zouden zo hun pensioen kunnen zien oplopen tot 9.375 euro bruto per maand, aldus Het Laatste Nieuws. Het zou niet duidelijk zijn hoeveel oud-Kamerleden van de regeling gebruikmaken.

In een interne nota van de Dienst Boekhouding van de Kamer, die Het Laatste Nieuws kon inkijken, blijkt dat er minstens 49 ex-parlementsleden zelfs boven dat plafond uitstijgen. De kwestie wordt dinsdag besproken op het Bestuurscomité van de Kamer, aldus de krant.

Niet deelgenomen

Voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo reageert dinsdag in Humo op de onrechtmatige pensioenbonus die hij als oud-Kamervoorzitter kreeg. Dat nieuws raakte enkele weken geleden al bekend. ‘Die regeling bestaat blijkbaar al sinds 1971 en is later (in 2003, red.) aangepast door een klein groepje hoge ambtenaren. Maar ik heb aan geen énkele van die vergaderingen deelgenomen. Ik mag hier doodvallen: ik wist van niks’, aldus De Croo.

Hij vroeg naar eigen zeggen in 2019 zelf aan de diensten van de Kamer ‘of dat hoge bedrag wel klopte. Men zei dat die bonus al bestond sinds de jaren 70 en dat iedereen die er recht op had, hem ook kreeg. Waar gaan we naartoe als je de hoge ambtenaren niet meer mag geloven?’ De Croo stortte het bedrag inmiddels al terug.

Lees ook