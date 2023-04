CD&V neemt bocht over abortus en hoe spotten we kinderen in gezinnen ‘onder de radar’?

Foto: An Nelissen

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1 Abortusdebat barst los na bocht van CD&V: ‘14 weken is absurd’

CD&V neemt de vlucht vooruit met het ‘te nemen of te laten’-voorstel om de abortustermijn op te trekken van 12 naar 14 weken. ‘Lang niet voldoende’, klinkt het bij de groenen en de socialisten. ‘CD&V negeert het werk van de experts.’ Lees meer >

2 Russen hebben tal van spionageantennes in België

Nergens in Europa heeft Rusland zo veel spionageantennes op zijn ambassadegebouwen als in ons land. Dat blijkt uit Espiomats, een onderzoek van De Tijd samen met andere Europese media. Op de daken van de Russische ambassadegebouwen in Ukkel staan liefst 17 schotelantennes, naast nog andere antennes en koten vol apparatuur die de Russen zowel voor communicatie als voor spionage kunnen gebruiken, schrijft de krant dinsdag. Lees meer >

3 Hoe spotten we kinderen in gezinnen ‘onder de radar’?

De verdwijning van het 9-jarige Roemeense jongetje Raul bleef maanden­lang onopgemerkt. Hoe kunnen we zo’n tragische dood vermijden? ‘Sommige bevolkingsgroepen zouden wevia de school en het CLB beter moeten opvolgen.’ Lees meer >

4 Steeds meer huisartsen voeren (gedeeltelijke) patiëntenstop in

Ruim de helft van de huisartsen accepteert alleen nog nieuwe patiënten onder strikte voorwaarden. Een op de vijf heeft zelfs een volledige patiëntenstop ingevoerd. Lees meer >

5 Brussels nachtleven krijgt late treinen tijdens weekend

Brussel krijgt vanaf december 2024 tijdens het weekend extra late treinen van en naar de hoofdstad. ‘In totaal zullen er vanaf december 2024 veertig extra treinen na middernacht ingezet worden van en naar de hoofdstad’, vertelt Dimitri Temmerman, woordvoerder bij de NMBS. Lees meer >