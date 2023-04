Elon Musk gaat concurrentie met OpenAI aan

Musk was in 2015 zelf een van de oprichters van OpenAI. Maar hij verbrak in 2018 de banden met de organisatie na een machtsstrijd met een andere medeoprichter, Sam Altman.

Vooral sinds de succesvolle lancering van ChatGPT door OpenAI, in november 2022, heeft Musk zich herhaaldelijk erg kritisch uitgelaten over de huidige koers van het bedrijf ­onder Sam Altman.

Musk is scherp over de nauwe banden met Microsoft die OpenAI er nu op na houdt en over de manier waarop het ­bedrijf zijn technologie grotendeels geheimhoudt. Maar Musk klaagt ook dat ChatGPT ‘te ­woke’ zou zijn, door bewuste ingrepen van OpenAI. ‘Het gevaar dat AI wordt getraind om woke te zijn – in andere woorden om te liegen – is dodelijk’, tweette hij bijvoorbeeld in december.

Moratorium

In maart verklaarde Elon Musk zich nog voorstander van een pauze van zes maanden in het ontwikkelen van geavanceerde AI-systemen. Hij was een van de eerste ondertekenaars van een open brief waarin tot zo’n moratorium werd opgeroepen. Maar haast tegelijkertijd was hij blijkbaar zelf een bedrijf aan het ­oprichten om aan zulke AI-sys­temen te gaan werken.

Onlangs raakte bekend dat Musk de naam van het bedrijf achter Twitter heeft veranderd van Twitter Inc. in X Corp. Hij heeft eerder gesuggereerd dat hij Twitter wil laten opgaan in een ‘superapp’ die X zou heten. De bedrijfsnaam X.AI suggereert een verband met die plannen. De website Business Insider bericht dat Musk duizenden GPU’s – de processoren die worden ­gebruikt om AI-modellen te trainen – heeft aangekocht.

In een interview met Tucker Carlson van Fox News zei Musk maandag dat hij een ‘TruthGPT’ wil lanceren, ‘een AI die maximaal naar de waarheid gaat zoeken en probeert de aard van het universum te begrijpen’.