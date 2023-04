De verdwijning van het 9-jarige Roemeense jongetje Raul bleef maanden­lang onopgemerkt. Hoe kunnen we zo’n tragische dood vermijden? ‘Sommige bevolkingsgroepen zouden wevia de school en het CLB beter moeten opvolgen.’

Het Gentse stadsbestuur organiseert woensdagavond aan het Houtdok een herdenkings­moment voor Raul, van wie het ­lichaam donderdag in het water aangetroffen werd. ‘Iedereen is ­geschokt over wat deze ...