Recordverlies voor fietsenbouwer Cowboy in 2022

De Brusselse fietsenbouwer Cowboy heeft vorig jaar ruim 32 miljoen euro verlies geleden. Dat ligt nog eens meer dan een kwart hoger dan het verlies van 24,1 miljoen euro dat Cowboy in 2021 noteerde, wat toen al een ­record was. Die cijfers meldt De Tijd, en blijken uit een document dat ook De Standaard kon inkijken.

Cowboy deelde de financiële ­gegevens maandag naar aan­leiding van een nieuwe crowdfundingcampagne. De fietsenbouwer heeft dringend geld nodig. Eind ­vorig jaar meldde de bedrijfsrevisor dat het voortbestaan van het­ ­bedrijf zonder extra kapitaal in het ­gedrang dreigde te komen.

In maart haalden de eigenaars al 10 miljoen euro op bij enkele grote institutionele beleggers. ­Deze week startte dus ook een crowdfunding voor kleine beleggers, via het online platform Crowdcube. Zij ontvangen zelf nog niet meteen aandelen, maar slechts een deelbewijs dat later kan worden omgezet in aandelen. Niettemin is de kapitaalronde een groot succes: maandagavond was al meer dan 800.000 euro van het beoogde 1 miljoen opgehaald, bij meer dan 600 investeerders.

Ondanks het recordverlies noemt Cowboy het voorbije jaar ‘het beste ooit’. Het bedrijf leverde naar eigen zeggen 19.000 fietsen, dubbel zoveel als het jaar daarvoor. De omzet is meer dan verdubbeld: van 15,2 miljoen euro naar 40,9 miljoen euro.

