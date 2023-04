Zal Fox News boeten voor leugens over stemfraude?

Fox News is ­verwikkeld in een pijnlijke rechtszaak over onwaarheden die de zender uitzond. Deze week buigt een jury zich erover.

Donald Trump factchecken is ‘bad for business’, volgens Fox News­directeur Suzanne Scott. Daar moesten haar verslaggevers mee stoppen, want ‘onze kijkers zijn woedend’. Trump en zijn advocaat Rudy Giuliani waren volgens Fox Corp-eigenaar ­Rupert Murdoch nochtans ‘beiden in toenemende mate waanzinnig’ geworden met hun claims over stemfraude.

Amerika kreeg de voorbije ­weken een voorproefje van de publicitaire afgang die het rechts-conservatieve tv-station allicht wacht. De interne communicatie is vrijgegeven als deel van het proces dat een bedrijf achter stemmachine-technologie, Dominion, heeft aangespannen tegen de kabelzender. Dominion werd mikpunt van de toorn van het Trump-kamp, dat het verlies in 2020 zonder bewijzen toeschreef aan manipulatie van de stem­machines. Fox News gaf die theorieën vrij baan. Dominion vordert 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro) voor geleden schade en bedreigingen die zijn personeel te verduren had.

De zaak wordt gezien als wezenlijk: was het, zoals Fox News ­bepleit, nu eenmaal nieuwswaardig wat toenmalig president Trump en zijn getrouwen zeiden en viel kritiekloos berichten daarover binnen de persvrijheid? Of hebben presentatoren moedwillig leugens verspreid? Volgens Dominion is duidelijk dat men intern bij Fox News prima wist dat de presentatoren leugens hielpen verspreiden.

Dinsdag begint het proces echt. De jury moet bepalen of Fox News willens en wetens het publiek misleidde. De lat ligt hoog: er moet ‘kwaadwillende opzet’ (‘actual ­malice’) worden bewezen. Die kwalificatie geldt sinds het Hooggerechtshof in 1964 The New York Times in het gelijk stelde, nadat de krant eerder een smaadzaak had verloren. Het betekende een grote zege voor de pers, die zich sindsdien goeddeels ingedekt wist tegen claims.

