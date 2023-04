Voormalig kanselier Merkel krijgt hoogste Duitse ereteken

Met een Grootkruis in de Orde van Verdienste treedt ex-bondskanselier Angela Merkel toe tot het rijtje van de grootste Duitse naoorlogse figuren. Tegelijk schept de oorlog in Oekraïne nu een heel ander beeld van haar gevoerde beleid.

‘Een ongekende politica.’ ‘Op momenten waarin ons continent uiteen leek te vallen, hield u alles bijeen.’ ‘De kunst van het onderhandelen en de mogelijkheid om tot compromissen te komen.’ Er klonk niets dan lof voor Angela Merkel (68) toen ze het Grootkruis in Orde van Verdienste in ontvangst mocht nemen.

Met de erkenning staat Merkel nu op gelijke voet met de grote naoorlogse politici van het land. Slechts twee andere kanseliers gingen haar voor: Konrad Adenauer en Helmut Kohl. De ene was de eerste kanselier na de Tweede Wereldoorlog en stond mee aan de wieg van de Europese integratie, de ander stond aan het roer tijdens de Duitse eenmaking na de val van de Muur.

Maar ook in haar vier termijnen van in totaal zestien jaar moest Merkel heel wat uitdagingen aangaan. De eurocrisis, de vluchtelingencrisis en de coronacrisis, somde president Frank-Walter Steinmeier op. Daarin toonde ze zich telkens een daadkrachtige leider, klonk het tijdens de ceremonie.

Verschillende bekende Duitsers woonden de plechtigheid bij. Onder meer zittend bondskanselier Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tekenden present.

Emotioneel

Volgens boulevardblad Bild toonde Merkel zich opvallend emotioneel. Bij de ontvangst betreurde ze dat haar ouders dit moment niet meer konden meemaken. Voorts bedankte ze haar echtgenoot. ‘Hij heeft veel moeten doorstaan’, blikte ze terug. Merkel is tevreden over haar carrière in de politiek. ‘Er wordt vaak gesproken over hoe de politiek een slangenkuil is. Maar ik mag zeggen dat ik het niet overleefd zou hebben mocht er ook geen andere kant aan zijn. Daarom heb ik er altijd van kunnen genieten.’

Lang niet alle politiek commentatoren klappen mee voor Merkels ereteken. ‘Een Grootkruis voor slechte politiek’, kopt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bij Die Zeit vragen ze zich af hoe Merkel als de buitengewone politica die ze was toch zo’n slecht beleid kon voeren. Het nieuws over haar Grootkruis staat geklemd tussen een stuk over kopzorgen door de Duitse kernuitstap en een artikel over hoe de Russische president Vladimir Poetin zijn laatste belangrijke politieke dissident uit de weg ruimt.

Het zijn meteen de twee grootste punten van kritiek op Merkels politieke erfenis: haar energiepolitiek en haar Ruslandpolitiek. Merkel trok na de kernramp van Fukushima aan de kar om in Duitsland een kernuitstap te realiseren. Een fout, oordeelde de huidige ondervoorzitter van haar christendemocratische partij onlangs. Voorts krijgt Merkel het verwijt dat ze Berlijn te afhankelijk heeft gemaakt van Russische energie. Dat breekt Duitsland zuur op sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Ook om die invasie te verhinderen toonde ze zich niet daadkrachtig, oordelen critici. Als Putinversteher stelde ze zich te lang te weinig kritisch op tegen de Russische president, vinden ze. In 2015 zat ze nog mee aan tafel voor vredesonderhandelingen over de Donbas-regio. Een jaar na haar aftreden blikte ze daarop terug als een moment waarop Oekraïne tijd kocht.

‘Er is veel mis met de hoogste Duitse medaille voor de voormalige kanselier’, vat columnist Nikolas Blaume samen in Der Spiegel. ‘Maar toch verdient ze het. We zullen nog veel meer monumenten voor Angela Merkel bouwen.’

