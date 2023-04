Neplied van Drake en The Weeknd gaat viraal op sociale media

Op sociale media gaat een lied viraal dat klinkt als een nummer van rapper Drake en zanger The Weeknd, maar gemaakt is door een AI-programma. De maker heeft het programma getraind om hun stemmen na te bootsen.

In het nummer ‘Heart on my sleeve’ zouden de twee artiesten over zangeres en ex van The Weeknd Selena Gomez zingen en rappen. Het nummer begint met rap die doet denken aan Drake, in het refrein klinkt het alsof The Weeknd zingt.

Het lied is vrijdag uitgebracht door ghostwriter. Die zegt dat die een AI-programma getraind heeft om hun stemmen na te bootsen om dit te maken. ‘Dit is pas het begin’, schrijft die onder de Youtubevideo van het nummer. Inmiddels is het op Tiktok al meer dan 8,5 miljoen keer bekeken en heeft het al 254.000 streams op Spotify.

AI-ontwikkelaar Mckay Wrigley zegt op Twitter dat dit de eerste keer is dat AI-gegenereerde muziek indruk op hem heeft gemaakt. Toch is het lied nog niet perfect. De kwaliteit is laag en de stemmen zijn soms onduidelijk. Maker ghostwriter heeft zich wel al wat ingedekt: bij het nummer schreef hij dat het niet echt is, zodat hij geen aanklachten wegens misleiding kan krijgen.

De artiesten hebben nog niet gereageerd, maar Drake heeft eerder zijn ontevredenheid geuit over AI die zijn stem nadoet. ‘Dit is de druppel die de emmer doet overlopen’, zei hij op Instagram nadat een fan een video had gemaakt waarin het leek alsof hij ‘Munch (feelin’ you)’ van rapper Ice Spice rapte. Universal Music, het platenlabel van The Weeknd heeft eerder deze maand ook al gevraagd om AI-bots geen toegang te geven tot muziek op streamingdiensten als Spotify en Apple Music en heeft ook gevraagd om AI-gegenereerde muziek te verwijderen.

Niet alle artiesten zijn tegenstander van AI. DJ David Guetta heeft al eens AI gebruikt om te doen alsof rapper Eminem in zijn muziek rapt en denkt dat het een toekomstig instrument kan worden, net zoals de sampler. ‘Je hebt een bepaalde emotie die je wil uitdrukken en je gaat daar alle moderne instrumenten voor gebruiken’, zegt Guetta tegen de BBC.

Verschillende muzikanten zijn de campagne Human Artistry Campaign begonnen om te zorgen dat de creativiteit van mensen niet verslechtert door AI. Ze worden door meerdere belangenorganisaties voor artiesten gesteund. ‘Er zit veel potentie in AI, maar het brengt ook risico’s met zich mee voor onze creatieve gemeenschap, zegt oprichter van de campagne Harvey Mason Jr. ‘Het is cruciaal dat we dit vroeg goed regelen, zodat we niet de magie die alleen mensen kunnen maken, verliezen.’

