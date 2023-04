Macron: ‘Woede gaat over meer dan pensioen’

Drie dagen nadat hij zijn handtekening heeft gezet onder de omstreden pensioenwet, wil president Macron die bladzijde nu omslaan.

De pensioenwet was nodig én rechtvaardig, benadrukte hij maandagavond opnieuw in een televisietoespraak. De Fransen moeten allemaal wat meer werken om het land financieel rechtop te houden. Dat niet iedereen dat graag hoort, meent Macron te begrijpen. Maar, zo zegt hij, het is niet zozeer de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar die de colère van de voorbij weken voedde. ‘Er is woede omdat voor te veel Fransen werken niet meer volstaat om goed te leven. Woede over de stijgende prijzen in het tankstation, voor boodschappen en in kantines. Woede omdat sommige mensen het gevoel hebben dat ze hun steentje bijdragen zonder dat ze beloond worden voor hun inspanningen.’

Zonder terug te komen op die verhoging van de pensioenleeftijd blikte Macron – die nog vier jaar als president in het vooruitzicht heeft – vooruit op de ‘drie werven’ die hij voor Frankrijk uitgetekend heeft: werk, orde en openbare diensten.

‘We moeten erin geloven en we moeten het samen doen, net als bij de renovatie van de Notre-Dame’, verwees hij naar zijn ambitieuze belofte om de kathedraal in vijf jaar tijd opnieuw op te bouwen. ‘Datzelfde moeten we nu ook doen bij de heropbouw van ons land.’

‘Macron kiest er opnieuw voor om de Fransen de rug toe te keren en hun lijden te negeren’, klonk het bij Marine Le Pen (RN). Ook bij de linkse partijen klonk de kritiek dat Macron de onwil van de Fransen om twee jaar langer te werken niet wíl horen. De vakbonden bleven ook op hun honger zitten.

Die commentaar was te verwachten. Maar heeft Macron de Fransen écht niet gehoord? Gaat de onvrede niet verder dan die pensioenleeftijd, zoals de president zelf aanhaalde? Buiten de georganiseerde vakbondsbetogingen klonk het de voorbije weken maar al te vaak dat die 64 jaar ‘de druppel’ was. Door op dat voldongen feit te blijven hameren, riskeren de vakbonden en (vooral de linkse) oppositiepartijen in de komende weken achter de feiten te moeten aanhollen. Voor Macron is het nu dé grote uitdaging om zijn woorden om te zetten in daden, want veel concreets legde hij gisterenavond niet op tafel. En laat juist dat soms een heikel punt zijn van de Franse president.

Lees ook