Lichaamsmagie. De beste voorstellingen van de week

Last van fomo? Geen nood, onze podiumrecensenten maken dat je geen enkele must-see in theater, opera, circus en dans mist.

Dans Through the grapevine Alexander Vantournhout

Through the grapevine is een pas de deux tussen twee lijven die elkaar feilloos vertrouwen en in balans houden. Alexander Vantournhouts werk is zo ingenieus dat het onmogelijk te beschrijven valt. Je kunt alleen maar vol bewondering en concentratie kijken naar zijn unieke choreografische taal.

26/4 in CC Ter Dilft (Bornem), 13-15/5 in Stuk (Leuven).

Musical Red Starline Studio 100

De musical Red Star Line, over de Bel­gische rederij die van 1873 tot 1935 zo’n twee miljoen landverhuizers naar Noord-Amerika vervoerde, is technisch zo vernieuwend dat hij een heel eigen medium in het leven roept. Nog veel meer dan in de voorgaande musicals spelen de rijdende tribunes een hoofdrol, zodat je al na vijf minuten vergeet waar boven of onder is.

Tot 21/5 in het pop-up theater van Studio 100 (Puurs).

Performance Mount average Julian Hetzel

Wereldberoemd in West-Vlaanderen, zieltjes winnend daarbuiten: Hans Cools charmeert in zijn comedydebuut. Cools, bouwkundig ingenieur, zette pas vijf jaar geleden zijn eerste stappen in de comedy. Zijn stijl voelt vertrouwd aan, maar is ook atypisch. Hoeveel stand-uppers geven je na hun show het gevoel dat je hen écht kent? Cools alvast wel.

Er zijn nog tickets voor 21/4 in De Spiraal (Geraardbergen), 27/4 in CC De Borre (Bierbeek), 18/5 in Staf Versluyscentrum (Bredene), 1/6 in CC Het Gasthuis (Aarschot), 17/6 in Capitole (Gent).

Dans Birds Seppe Baeyens

Seppe Baeyens is een meester in sociale choreografie, wat hij nog maar eens bewijst met het openluchtspektakel Birds. In slechts enkele minuten krijgen de vijftien dansers – de jongste is 10, de oudste 71 – je op de dansvloer. Het begint met oogcontact en twee uitnodigende armen: zo weinig heb je nodig om je welkom te voelen.

14/5 in CC De Werf (Aalst), 21-22/5 in CC Brugge.

Moeten omstreden standbeelden verdwijnen? In het slimme interactieve parcours Mount average van kunstenaar Julian Hetzel zoek je een dynamische omgang met verleden en toekomst tout court. Als deelnemer leg je, met een hoofdtelefoon op en handschoenen aan, een parcours af door een ‘fabriek’ waarin beelden aan creatie en deconstructie onderhevig zijn.

21-22/4 in Leietheater (Deinze).

Opera Tristan und Isolde Opera Ballet Vlaanderen

Tristan und Isolde is zonder twijfel de ­intiemste opera van Richard Wagner. Het is dat ontembare verlangen dat de regisseur Philippe Grandrieux, bekend van experimentele cinema, radicaal uitlicht. Het orkest laat de klanken vier uur lang tegen elkaar aanschuren, zonder dat de spanning verloren gaat. Beeld en ­muziek worden zo één lang uitgesteld orgasme, dat pas oplost in het slot­akkoord.

16,19 en 23/4 in Opera (Antwerpen).

Circus Sono Io Circus Ronaldo

In Sono io? wagen vader Danny en zoon Pepijn Ronaldo zich aan een acrobatische krachtmeting. De zesde en zevende generatie van de beroemde circusfamilie wedijveren in een prachtig duet, dat baadt in een gloedvolle melancholie. De opvolging bij Circus Ronaldo is verzekerd.

21/4 in CC De Borre (Bierbeek), 29/4 tijdens Soiree Perplx (Marke), 5/5 in CC Het Bolwerk (Vilvoorde).

Dans Elisabeth gets her way Jan Martens

In Elisabeth gets her way gaat choreograaf Jan Martens aan de slag met het oeuvre van de Poolse klaveciniste Elisabeth Chojnacka. Een magistrale ontdekking. Met haar flamboyante stijl bekeerde ze het grote publiek tot de klavecimbelmuziek. In zijn intense hommage aan Chojnacka doet Martens precies hetzelfde.

9/5 in CC Brugge.

Theater Long day's journey into night Zuidpool

Zuidpool stript de oerklassieker Lange dagreis naar de nacht tot zijn snoeiharde essentie, met een ijzersterke Sofie ­Decleir in de hoofdrol. De meertalige bewerking maakt de vervreemding uitzichtlozer dan ooit, maar de uitgepuurde tekst houdt twee uur moeiteloos de ­aandacht vast.

20/4 in CC Maasmechelen.

Comedy Kwestie van smaak Lukas Lelie

Het komische talent van Lukas Lelie laat zich moeilijk definiëren. In zijn tweede theatershow voelt hij zich nog altijd even goed thuis op het podium als in De ideale wereld of in Standaard koekhandel. Lelie blijft tot de laatste minuut verrassen met fijne, taalkundige en inhoudelijke humor.

28/4 in Capitole (Gent), 10/5 in GC De Corren (Steenokkerzeel), 12/5 in OC De Leege Platse (Zonnebeke), 18/5 in CC De Leest (Izegem), 27/5 in CC Vondel (Halle).

Theater About Elly TG Stan

Elf acteurs hertimmeren de Iraanse film About Elly, over een kleuterjuf die tijdens een vakantie aan zee verdwijnt, tot sterk ensembletheater. De voortreffelijke acteurs, onder wie Jolente De Keersmaeker en Mokhallaed Rasem, weten met weinig elementen een hele wereld op te roepen, schrijft recensent Gilles Michiels.

18/4 in CC Sint-Niklaas, 19/4 in CC De Werf (Aalst), 20/4 in CC Diest, 21-22/4 in CC Strombeek (Strombeek-Bever), 25/4 in CC Brugge, 27/4 in CC De Brouckère (Torhout), 28/4 in CC Kapellen, 29/3 in De Velinx (Tongeren).

Dans What remains Zoë Demoustier/Ultima Vez

Met What remains brengt Zoë Demoustier een knappe bezinning op ouder worden, sterfelijkheid en herbeginnen. De jonge choreografe, die werkt onder de vleugels van Wim Vandekeybus’ gezelschap Ultima Vez, verzamelde een mooie familie dansers tussen 5 en 75 jaar. In What remains zien we het kind dat de ouderen ooit zijn geweest en de volwassenheid die al op de loer ligt.

3-4/5 in Stuk (Leuven), 1-2/6 in CC Westrand (Dilbeek).

