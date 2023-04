Maria als eeuwige muze. De beste concerten van de week

Zin in een streepje oude muziek, klassiek of hedendaags? Hier vindt u tips voor de bijzonderste concerten van de komende weken.

Anna Vinnitskaya Robert Schumann

Pianiste Anna Vinnitskaja, eerste laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd 2007, heeft een passie voor Robert Schumann, en vooral voor hoe hij de sfeer in zijn muziek op slechts enkele seconden kan doen omslaan. Samen met het Schumann Quartett brengt ze Schumanns ‘Pianokwintet’, het eerste meesterwerk in het genre. Het kwartet koppelt hieraan nog Schumanns ‘Eerste Strijkkwartet’ en een hommage aan de Duitse componist van Aribert Reimann.

Bozar, Brussel, 19 april

Interview | Pianospelen zit Anna Vinnitskaja in het bloed

Patricia Kopatchinskaja en Anna Prohaska Maria mater meretrix

Violiste Anna Kopatsjinskaja en sopraan Anna Prohaska belichten, bijgestaan door Ensemble Resonanz, de wisselende gedaanten waarin de figuur van Maria componisten door de eeuwen heen heeft geïnspireerd. Een caleidoscopisch portret, van de 12de tot de 21ste eeuw.

De Singel, Antwerpen, 20 april

Interview | 'Waarom laten we de planeet zomaar branden?'

Sylvia Huang Mozart

Van Mozarts vijf vioolconcerto’s is het laatste veruit het indrukwekkendste. Sylvia Huang, laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd 2019, gaat de uitdaging aan en brengt de emotie in dit bijzondere werk naar boven. Brussels Philharmonic eindigt de avond met nog meer schoonheid in de ‘Jupitersymfonie’.

CC Hasselt, 20 april, en Flagey, 22 april

Koningin Elisabethwedstrijd: Sylvia Huang wint publieksprijs

Siranossian, Máté & García Alarcón Bach before Bach

In 17de-eeuws Italië groeide de viool uit de koning van de instrumenten. Violiste Chouchane Siranossian, cellist Balázs Máté en klavecinist Leonardo García Alarcón diepen samen enkele van de mooiste parels op. Onder meer Carlo Farina, Johann Heinrich Schmelzer en Johann Sebastian Bach sieren het programma.

Bozar, Brussel, 20 april

Belcea Quartet César Franck

Het Belcea Quartet bundelt de krachten met Bertrand Chamayou voor César Francks haast orkestrale ‘Pianokwintet’: passionele hoogromantiek. In zijn ‘Razoemovskikwartetten’ beukt Beethoven de deur naar diezelfde romantiek definitief open. Enkele jaren later waagde de jonge Schubert zich aan het kwartetgenre, onder de vleugels van zijn leermeester Salieri. Hij schreef zijn ‘Kwartet in Es, D87’ toen hij 16 was.

De Singel, Antwerpen, 21 april

Contius Festival 24 uur muziek voor het klimaat

Het Contius Festival in de Leuvense Sint-Michielskerk wordt afgetrapt met 24 uur orgelmuziek voor het klimaat met Ignace Michiels, Cindy Castillo, Luc Ponet, Laurens de Man, David Burn, Wim Winters, Francesca Ajossa, Bernard Foccroulle, Roel Dieltjens, Wouter Dekoninck, Maria Vekilova, Benoît Mernier, en studenten uit Gent, Leuven, Namen, Luik, Brussel, Hamburg, Amsterdam en Parijs.

Sint-Michielskerk, Leuven, 21 april

Jaap van Zweden Sjostakovitsj

De Nederlandse dirigent Jaap van Zweden dirigeert Antwerp Symphony Orchestra in de ‘Zevende symfonie’ van Sjostakovitsj. Onstuimige ritmiek, dwarse melodieën, echo’s van Russische melancholie en een orkest van ronduit monumentale schaal: Sjostakovitsj’ Zevende heeft het allemaal. Kers op de taart: Mozarts ‘Zeventiende pianoconcerto’, met Kirill Gerstein achter de toetsen.

Koningin Elisabethzaal, Antwerpen, 21 april

Elisabeth Brauss

De jonge pianiste Elisabeth Brauss geeft een visitekaartje af met werk van Bach, Mendelssohn, Prokofjev en het meesterlijke Carnaval van Schumann.

De Bijloke, Gent, 22 april

Karel Goeyvaerts Lunalia

De Belgische componist Karel Goeyvaerts (1923-1993) was een pionier in elektronische en seriële muziek. Het Lunalia Festival plaatst hem dertig jaar na zijn dood voor het voetlicht. Zijn ‘Zang van Aquarius’ staat centraal tijdens het openingsconcert. I Solisti en het vocale kwartet Niniwe slaan de handen in elkaar voor een verrassende muzikale trip. Samen met I Solisti duiken ook pianist Jan Michiels, sopraan Liesbeth Devos en musicoloog Mark Delaere in het oeuvre van Goeyvaerts in een portretconcert.

Sint-Pieter- en Paulkerk, Mechelen, 22 en 27 april

Jörg Widmann Schumann

Klarinettist en componist Jörg Widmann laat zich omringen door Tabea Zimmermann en Dénes Várjon, twee fijnzinnige ‘compagnons de route’ op piano en altviool. De muzikale sprookjeswereld van Widmanns fetisjcomponist Robert Schumann vormt de ruggengraat van het programma. De gefragmenteerde moderniteit van de ‘Märchenerzählungen’ inspireerde Widmann tot een eigen sprookjescompositie. Terwijl Mozarts Kegelstatt-Trio het soms bedreigende sprookjesbos omtovert tot een idylle.

De Singel, Antwerpen, 26 april

Maurice Steger

De Zwitserse virtuoos Maurice Steger is volgens sommigen de beste blokfluitist ter wereld. Samen met topmusici Daniele Caminiti en Jonathan Pešek trakteert hij op een aanstekelijk recital vol barok versierwerk, klaterende ritmes en fleurige melodieën. Galante muziek die doet dromen van idyllische landschappen staat er naast fonkelend vuurwerk met Italiaanse flair.

De Bijloke, Gent, 27 april