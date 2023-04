Nick Cave stelt biografie voor in Bozar

De Australische zanger Nick Cave is binnenkort in het land, niet voor een concert maar voor een babbel. Op 4 juni gaat hij in Bozar in gesprek met journalist Seán O’Hagan. Die schreef met Faith, hope and carnage een biografie over Cave, gebaseerd op meer dan veertig uur gesprekken met de zanger. Kwamen daarbij aan bod: zijn jeugd, carrière, liefdesleven en het drama van het verlies van twee zonen. De kaartverkoop voor de show begint op 21 april om 11 uur via de website van Bozar.