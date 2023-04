Chef-kok verandert titel van Van Goghs stilleven

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft de titel van een schilderij van Vincent van Gogh aangepast na een tip van de chef-kok Ernst de Witte.

Het schilderij uit 1887, dat tot de collectie van het Van Gogh­museum behoort, heet niet langer Rode kolen en uien, maar Rode kolen en knoflook.

Chef Ernst de Witte constateerde de vergissing anderhalf jaar geleden bij een bezoek aan het museum in Amsterdam. Hij dacht eerst dat Van Gogh de titel zelf had gegeven, maar de fout was blijkbaar door iemand anders gemaakt. ‘Meer dan honderd jaar lang heeft niemand gezien dat het stilleven knoflook bevat’, aldus De Witte.

Het museum schakelde een ­researchteam in en besloot de titel op de website van de collectie aan te passen. Het schilderij behoort tot Van Goghs Parijse periode, na verloop van tijd zijn de blauwe, paarse en rode tinten verkleurd.

De chef-kok liet zich op zijn beurt inspireren door het werk van Van Gogh. Zo staat er in zijn Restaurant Feu in Utrecht een gerecht op het menu met als ingrediënten gepofte knoflookcrème, gestoofde en gegrilde rodekool, en kruidenolie van absintalsem en citroen­melisse.