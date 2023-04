NOS ontslaat wielercommentator na wangedrag

Ex-wielrenner en commentator Danny Nelissen wordt na vrouwonvriendelijke uitlatingen aan de kant geschoven bij NOS Sport.

Danny Nelissen zal niet meer te zien zijn in wielerprogramma’s van NOS Sport. Dat bevestigt de omroep. Nelissen, oud-prof, was commentator bij wedstrijden en in het programma De avondetappe. Hij lag ­onder vuur na een column van wielerjournalist Marijn de Vries over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS. Nelissen wordt in verband gebracht met vrouwonvriendelijke en vulgaire opmerkingen. Eerder dit jaar moest de hoofdredactie van NOS Sport opstappen na een intern onderzoek over de toxische werksfeer. Er waren bijna honderd meldingen binnengekomen.