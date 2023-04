Profcarrière David Goffin (32) op het spel in Barcelona

David Goffin speelt dinsdag een delicate wedstrijd op het graveltoernooi in Barcelona. Tegen de 41-jarige Spanjaard Feliciano López moet hij punten sprokkelen om zijn vrije val op de wereldranglijst te dempen.

Goffin zakte maandag naar de 99ste plaats op de ATP-lijst. Voor het grandslamtoernooi van Roland Garros zou hij zich nog voor de hoofdtabel kunnen plaatsen, maar voor Wimbledon riskeert hij kwalificatiewedstrijden te moeten spelen. Ook voor de gewone toernooien staat hij niet meer automatisch op de hoofdtabel. Het is maar de vraag of hij zich op zijn 32ste nog kan herlanceren via het challenger-circuit om punten te pakken en zijn profcarrière te verlengen.

Het is van 7 juli 2014 geleden dat Goffin nog zo laag geklasseerd was op de ATP-ranking. Toen stond hij 106de. Goffin maakte vorige week al een stevige duik van veertig plaatsen nadat de 250 punten weg waren gevallen die hij vorig jaar verdiende met zijn toernooizege in Marrakesh. Dit keer speelde hij de 80 punten kwijt die hij in 2022 scoorde met zijn derde ronde op de Monte Carlo Masters. Hij verloor er dit jaar in de eerste ronde tegen de Argentijn Diego Schwartzman.

In Barcelona neemt Goffin het op tegen Feliciano López, die nummer 590 van de wereld staat en bezig is aan een afscheidstournee. Hij speelt met een wildcard in Barcelona waardoor hij er voor de 22ste keer op de tabel staat. Daarmee evenaart hij het record van Roger Federer (22 keer in Wimbledon) en Jimmy Connors (22 keer in de US Open).

