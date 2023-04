Evenement met Egbert Lachaert afgelast: ‘Politiebonden worden bedreiging voor onze democratie’

In Bilzen is een evenement met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert afgelast na aangekondigde acties door de politievakbonden. ‘Geen enkele democraat zou dit normaal mogen vinden.’

De komst van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert maandagavond naar café ‘t Lindje in Bilzen voor het evenement Vragenvuur wilden de politiebonden aangrijpen om nogmaals actie te voeren. Ze zijn misnoegd omdat de federale regering hun pensioenregeling afbouwt en omdat een geplande loonsverhoging met vertraging wordt uitgevoerd. Eerder werd Lachaert tijdens zo’n Vragenvuur bekogeld met voetzoekers.

Maar burgemeester Bruno Steegen (Open VLD) van Bilzen laat het deze keer niet zover komen. ‘Naar aanleiding van de aangekondigde actie van de politievakbonden en de ervaringen in andere steden kunnen we de veiligheid vanavond niet garanderen. Daarom annuleren we de bijeenkomst’, meldt Steegen.

‘Bedreiging voor de democratie’

Lachaert is furieus over de aanhoudende acties, zeker nu die leiden tot de afgelasting van een evenement. In een schriftelijke mededeling schuwt hij de grote woorden niet. ‘U leest het goed: de veiligheid van gewone burgers en mensen in een lokaal café kon niet gegarandeerd worden. Waarom? Omdat vakbonden die in het verleden al met rookbommen en voetzoekers onschuldige burgers hadden aangevallen tijdens evenementen van onze partij, er vanavond opnieuw mee dreigden bezoekers aan te vallen. Laat dit bericht goed doordringen en herlees het desnoods. Geen enkele democraat zou dit normaal mogen vinden. Politievakbonden hebben het recht te betogen, maar wij hebben het recht samen te komen en ons te verenigen. Als de ene de andere rechten ontzegt, eindigen we in de dictatuur.’

Volgens Lachaert zijn ‘vakbonden, zeker degene die vanavond acties planden, een bedreiging voor onze democratie aan het worden’. Open VLD bekijkt de komende tijd welke politieke en juridische stappen mogelijk zijn.

Lees ook