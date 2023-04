‘Playboy’ met Franse staatssecretaris op de cover in enkele uren uitverkocht

In drie uur tijd vlogen alle Franse Playboys met staatssecretaris Marlène Schiappa (41) op de cover de deur uit. De uitgeverij belooft extra exemplaren te drukken.

Drukte alom in de Franse krantenwinkels. Menig burger wilde het jongste nummer van Playboy in handen krijgen. Reden voor de stormloop is de cover met de staatssecretaris voor Sociale Economie en Gemeenschapsleven Marlène Schiappa.

Honderdduizend stuks vlogen in drie uur tijd de deur uit, verklaart uitgever Jean-Christophe Florentin. En de persen worden opnieuw op gang getrokken om er 60.000 bovenop te leggen, belooft hij. Daarmee steken de verkoopcijfers van deze week met kop en schouder boven die van andere edities, die tussen de 50.000 en 80.000 keer verkocht worden.

Foto: rr

Dat de staatssecretaris te midden van het pensioentumult koos voor de cover van Playboy, deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Jean-Luc Mélenchon, oppositieleider ter linkerzijde, vond de timing ongepast. Premier Elisabeth Borne deelde die mening en tikte de staatssecretaris op de vingers. Schiappa reageerde kort dat ‘vrouwen vrij zijn om te doen wat ze willen met hun lichaam’.

Schiappa werd niet naakt gefotografeerd, wel in een witte jurk. Het wit van de jurk vormde samen met de blauw-rode achtergrond een cover in de Franse driekleur.

