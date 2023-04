Berlusconi mag intensieve zorg verlaten

Silvio Berlusconi heeft de intensieve zorg verlaten, maar blijft voorlopig wel in het ziekenhuis in Milaan. Dat hebben zijn artsen bevestigd. Berlusconi werd op 5 april opgenomen vanwege een longinfectie, een complicatie van de chronische leukemie waar hij al enige tijd aan lijdt.

Zijn vertrouwde arts, Alberto Zangrillo, en het hoofd van de afdeling hematologie in het Milanese ziekenhuis spreken over een ‘verdere constante verbetering van de ademhalings- en nierfunctie’. Vandaar de keuze om hem naar een gewone ziekenhuisafdeling over te brengen. Hij blijft voorlopig wel onder toezicht en de behandeling wordt voortgezet.

Zoals gewoonlijk brachten zijn familie en vrienden zondag een bezoek aan Berlusconi. Zijn broer Paolo zei bij aankomst dat ‘alles in orde’ is, schrijft de Corriere. Ook vanuit de politiek is er veel steun. Vicepremier Matteo Salvini wenst Berlusconi op Twitter ‘veel geluk’.

In bocca al lupo Silvio, amico mio! pic.twitter.com/ymPDIRtntL — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 16, 2023

De voormalig Italiaanse premier kampte de voorbije jaren geregeld met gezondheidsproblemen. Hij heeft ernstige hartproblemen gehad en werd in 2020 in kritieke toestand opgenomen voor de behandeling van covid-19. Momenteel is hij senator en voorzitter van de rechtse partij Forza Italia, die deel uitmaakt van de coalitieregering van premier Giorgia Meloni.

