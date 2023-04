Examenvrije dag om te stemmen? ‘Tijd genoeg om te anticiperen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Anticiperen

De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen gaan straks zo goed als zeker door op zondag 9 juni, in volle examenperiode. Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout lanceerde daarom het voorstel om van maandag 10 juni een examenvrije dag te maken. ‘Gaan stemmen kan snel wat tijd vragen, zeker voor studenten die op hun kot blokken’, zegt Vaneeckhout. ‘Dat kan voor heel wat stress zorgen bij jongeren die in de examenperiode sowieso al veel aan hun hoofd hebben. Aan de datum van de verkiezingen kunnen we weinig veranderen, maar we kunnen wél de examenkalender aanpassen.’

Niet onbelangrijk: zestienplussers hebben straks voor de allereerste keer stemrecht bij de Europese verkiezingen. Ook voor hen wil Groen in het middelbaar een examenvrije dag. ‘We hebben lang gestreden voor Europees stemrecht voor zestienjarigen. Nu dat er eindelijk is, is het niet meer dan logisch dat we de drempels wegnemen die deelname aan de democratie kunnen verhinderen.’

Onhandig

‘Ik heb me misschien een beetje onhandig uitgedrukt’, zo verdedigt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi) zich vandaag op Bel RTL. Hij haalde vorige week al deze rubriek na zijn uitspraken over de tewerkstelling van vrouwen. ‘Veel vrouwen zitten in een mediterraans model, of het nu om Italianen, Marokkanen of Turken van afkomst gaat. Het is een familiemodel waar mijnheer werkt en mevrouw thuisblijft om voor de kinderen te zorgen’, verklaarde hij toen op LN24. Hij haalde dat aan als een van de redenen waarom de tewerkstellingscijfers van vrouwen in Brussel zo laag liggen. Maar over dat ‘mediterraans model’ zegt Clerfayt nu dus dat hij ‘misschien niet de juiste woorden heeft gebruikt’.

Anticiperen (2)

Het voorstel van Groen voor een examenvrije dag lijkt meteen op een koude steen te vallen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil de hogescholen en universiteiten niet ‘betuttelen’. Ook Luc Sels, de rector van de KU Leuven, benadrukte op Twitter al dat het voorstel van Groen te ver gaat. ‘Vertrouw op de instellingen. De studenten kennen hun examenrooster al bij de start van het academiejaar. Tijd genoeg om te anticiperen.’ Volgens Vaneeckhout is er juist tijd genoeg voor de universiteiten, hogescholen en secundaire scholen om te anticiperen en om hun kalender af te stemmen op de verkiezingen.

Onhandig (2)

Het is niet omdat hij zich wat onhandig uitsprak ‘dat men niet over de realiteit mag spreken’, zei Clerfayt wel meteen. Hij benadrukte op Bel RTL nog dat gerenommeerde studies, zoals die van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, ‘exact hetzelfde zeggen als wat ik heb gezegd’.

Hij wees ook naar internationale studies die stellen dat de tewerkstellingsgraad van de vrouwen in het Brussels Gewest veel lager ligt dan die van de mannen omdat de deelnamegraad van de vrouwen, en vooral die van vreemde origine, veel zwakker is dan die van de mannen. ‘Het zijn sociale normen die ervoor zorgen dat de taakverdeling binnen het gezin, onder meer de zorg voor de kinderen, ongelijk verdeeld is’, aldus Clerfayt. ‘Dat geldt in alle lagen van de bevolking. Men moet een bepaalde bevolkingsgroep dus niet stigmatiseren, integendeel.’

Lees ook