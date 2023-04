Airbus en Air France vrijgesproken voor onvrijwillige doodslag bij vliegtuigcrash

De Europese vliegtuigbouwer Airbus en de Franse vliegmaatschappij Air France gaan vrijuit in de zaak over de crash van een vlucht tussen Rio en Parijs in 2009. Dat oordeelde een rechter in Parijs.

Als er fouten werden gemaakt op 1 juni 2009 op vlucht 447 tussen Rio de Janeiro en Parijs, dan is er ‘geen bewezen oorzakelijk verband’ met de crash die volgde. Nabestaanden van de 228 overleden passagiers op vlucht 447 kunnen onmogelijk hun claim hardmaken dat technische mankementen de Airbus A330 in vol stormweer deed neerstorten in de Atlantische Oceaan, constateerde de rechter.

‘Een uitspraak die de burgerlijke partij niet zal aanvaarden’, reageerde een van de advocaten van de nabestaanden. Volgens hem wordt alle verantwoordelijkheid afgeschoven op de piloten. De nabestaanden hadden de twee bedrijven aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Daarvoor riskeerden die beide een boete van 225.000 euro.

Diep in de oceaan

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash verliep erg moeizaam. Omdat het toestel in de oceaan terechtkwam, duurde het twee jaar vooraleer de zwarte dozen op 3.900 meter diepte werden teruggevonden. Een reconstructie leerde dat de Airbus erg hoog vloog bij hevig stormweer. Daarbij werden snelheidssensoren aangetast door vrieskou, wat een reeks aan technische mankementen veroorzaakte. De piloten wisten geen raad met de opeenstapeling aan foutmeldingen en het toestel stortte neer.

De crash geldt als een van de dodelijkste in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Twaalf bemanningsleden en alle 216 passagiers lieten het leven. Behalve 72 Fransen en 58 Brazilianen, waren er nog 31 andere nationaliteiten aan boord, waaronder een Belg.

