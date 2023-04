Ikea is door de oorlog in Oekraïne weggetrokken uit Rusland, maar fans van de winkel kunnen voortaan in Moskou terecht bij Swed House. Dat is een Wit-Russische kopie van de Zweedse meubelgigant. Swed House baadt in dezelfde blauw-gele kleuren en je vindt er zelfs knuffeldieren en borden van Ikea in de rekken. ‘Niemand die ons dat verbiedt’, klinkt het bij de directeur van Swed House. Neem een kijkje in bovenstaande video.