‘Ik vertel de verhalen van rolmodellen dicht bij mij’

Op Art Brussels, trots van de Belgische kunstbeurzen, is deze week werk te zien van ruim 800 kunstenaars. We pikken er vijf uit die in ons land wonen of werken, en die de jonge generatie kleuren.

Een ode aan haar roots, en vooral aan de sterke vrouwen in haar familiegeschiedenis. Zo kun je de selectie werken zien die Pei-Hsuan Wang (1987) op Art Brussels voorstelt. ‘Het is mijn eerste keer op Art Brussels en zelfs mijn eerste solo op een grote Europese kunstbeurs’, zegt ze. ‘Ik ben enorm opgetogen dat zoveel nieuwe mensen kennis kunnen maken met mijn werk, en hoop vooral dat de bezoekers geïntrigeerd zullen raken en er meer over willen weten.’

Ze presenteert werken op papier, met centraal daartussen vijf beelden: een aapje, een schildpad, een haas en twee mythische tussenwezens. ‘De laatste tijd draait mijn werk vooral om mijn identiteit en de migratiegeschiedenis van mijn familie, maar ik put evengoed uit folklore en verbeelding.’ De beelden verwijzen dan ook naar ver­halen uit alle windstreken, vaak zelfs naar verschillende tegelijk. Zo komt de schildpad uit een oude Chinese mythe. Maar plaats haar naast de haas en ze vertelt de fabel van de haas en de schildpad. Naast het aapje refereert ze aan een Filipijns sprookje.

Foto: Michel Giesbrecht/head

Pei-Hsuan Wang legt met haar solo ook een belangrijk accent op de vrouwelijke lijn in haar familie. ‘Mijn grootmoeder was fruitteler, met een boomgaard in centraal Taiwan.’ Dat verhaal bracht haar al op het spoor van zorg en de opeenvolging van generaties. ‘Maar ook mijn moeder en zus spelen een rol in de reeks. Mijn moeder was onderwijzeres. Toen ze een eind in de vijftig was, en net met pensioen, verhuisde ze van Taiwan naar de Verenigde Staten om er voor mijn zus te zorgen, die een moeilijke zwangerschap doormaakte. Uiteindelijk bleef ze er heel wat jaren wonen en begon ze zelfs opnieuw les te ­geven. Ik bewonder die onbaatzuchtig zorgende kwaliteit van haar. Op een moment in mijn leven waarop ik nood heb aan rolmodellen, vind ik die in al die vrouwen die zo dicht bij me staan. Mijn werken vertellen hun verhalen, maar niet letterlijk. Het gaat erom hoe ik ze herinterpreteer en wat mijn eigen verbeelding en aspiraties ermee kunnen doen.’

De kunstenares groeide zelf op in Taiwan, maar verhuisde in haar tienerjaren naar de Verenigde Staten. ‘Mijn ­wereldbeeld is dus gevormd door beelden uit die beide ­werelden. Intussen woon ik twee jaar in België, alweer een nieuwe omgeving. Terwijl ik hier mijn weg zoek in de kunst en in het leven, worden mijn rolmodellen een fundamen­tele kracht: ze geven me grond en stuwen me voort.’

