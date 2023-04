Stad Gent organiseert herdenkingsmoment voor 9-jarige Raul

Stad Gent roept de Gentenaars op om woensdag 19 april om 19 uur bijeen te komen aan het Houtdok voor een sereen herdenkingsmoment voor de overleden Raul.

Het zijn afschuwelijke feiten die vorig week ontdekt werden. In het Houtdok in Gent werd donderdag het lichaam van het 9-jarig jongetje Raul uit het water gevist. Zijn lichaam lag al enkele maanden in het water en werd er gedumpt in een sporttas.

De 9-jarige werd zwaar mishandeld door zijn stiefvader Nicu C. en eind januari loopt het gruwelijk uit de hand. Hij bezwijkt aan de mishandelingen, waarna zijn stiefvader besluit om het lichaam van de jongen enkele dagen onder het bed te verstoppen en daarna te dumpen.

De feiten bleven lange tijd onder de radar. Het lichaam werd pas gevonden na een zoektocht, die er kwam nadat een sms’je was opgedoken in de familie van de moeder en nadat een ongeruste oom vanuit Duitsland naar ons land kwam om aangifte te doen van de verdwijning.

De moeder van Raul zit sinds vorige week in de cel voor doodslag en lijkverberging. Zijn stiefvader werd vorige week in Nederland opgepakt. Daar verschijnt hij vandaag voor de rechter voor zijn mogelijke uitlevering naar België.

Beertjes

Om Gentenaars de mogelijkheid te geven om Raul een laatste eer te bewijzen, roept de Stad Gent op om nu woensdag 19 april om 19 uur samen te komen aan het Houtdok. Daar kan iedereen Raul, en alle kinderen die slachtoffer zijn van geweld, herdenken.

‘We zijn allen erg aangeslagen door het overlijden van de kleine Raul’, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). ‘Iedereen is geschokt over wat deze jongen overkomen is. We leven allemaal mee met wie hem heeft gekend en graag heeft gezien.’

Aan de woning waar Raul woonde in de Afrikalaan werden ondertussen een beertje en een kaartje waarop ‘Rust zacht’ is geschreven, neergelegd. Ook aan het Houtdok waar zijn lichaam werd gevonden, werden ondertussen enkele beertjes neergelegd ter nagedachtenis.

