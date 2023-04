Eerste hyacintorchis in Vlaanderen ontdekt in de Antwerpse haven

In de Antwerpse haven werd een plantensoort ontdekt die nieuw is voor Vlaanderen. De hyacintorchis is een orchideeënsoort die normaal gezien ontspruit in het mediterrane gebied. Sinds 2000 breidt de soort zich uit richting het noorden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er de komende jaren nog meer groeiplaatsen in ons land opduiken.

De bloemen hebben een paars- tot groenachtige kleur en pronken aan de plant die tot een meter hoog kan worden, vandaar de toepasselijke bijnaam ‘reuzenorchis’. De soort is een van de vroegst bloeiende orchideeën in Europa. In het zuiden komen bloeiende exemplaren soms al in december voor, in het noorden spot je ze vooral vanaf eind februari tot midden maart.

In Wallonië dook de reuzenorchis al in 2014 op. In Vlaanderen duurde het tot begin april dit jaar voor de groeiplaats in de Antwerpse haven werd ontdekt. Het terrein bestaat uit kalkrijk zand en biedt daarmee een gunstige bodem voor verschillende orchideeënsoorten, zoals ook bijenorchis. Er werden zeven exemplaren gevonden, wat doet vermoeden dat de plant zich al een eind geleden op het openbaar domein gesetteld heeft en tot bloei en zaadzetting is gekomen.

Klimaatveranderingen

‘We evolueren naar een mediterraans klimaat, waar zuiderse soorten goed gedijen. Dat gaat sneller dan we voor mogelijk hadden gehouden’, zei ecoloog Jonas Lembrechts (Universiteit Antwerpen) eerder al in De Standaard. Hij bevestigde dat soorten van het zuiden naar het noorden verhuizen en zo ook ‘klimaatvluchtelingen’ worden.

Ook de hyacintorchis is een plantensoort die onder invloed van het klimaat en op eigen kracht tussen de Belgische flora opduikt. De orchideeën produceren zaaddozen met een grote hoeveelheid stofzaad. Dat zijn minuscule zaadjes die zich door windstromingen over grote afstanden kunnen verspreiden. De zachte, natte winters en hoge temperaturen tijdens de zomer creëren een gunstig klimaat voor zuiderse nieuwkomers.

Die plantenmigratie is ‘ontwrichtend voor de biodiversiteit’, stelde Lembrechts. ‘De natuur is een web van interacties tussen soorten die elkaar nodig hebben. Als daar elementen uit wegvallen, klopt het geheel niet meer.’ Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Wanneer soorten verhuizen, ‘schuift doorgaans het hele voedselweb mee op’. Toch zorgden die klimaatveranderingen bijvoorbeeld wel voor het verdwijnen van de enige groeiplaats van dennenwolfsklauw in Vlaanderen.

