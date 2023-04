Newcastle-eigenaars tonen concrete interesse in overname KV Oostende

KV Oostende is zeker van de degradatie naar de Challenger Pro League. De vraag is wat de toekomst brengt. De club krijgt normaal wel nog zijn proflicentie maar staat te koop.

Maandag bezocht een delegatie van de Engelse club Newcastle United het Oostendse stadion en trainingscomplex. De Premier League-club is in handen van steenrijke Saudische eigenaars en wil een club op het Europese vasteland aan zijn netwerk toevoegen.

Oostende sprak ook al met de Chinese eigenaars van Wolverhampton, en ook Bournemouth toonde interesse. De piste-Newcastle zou wel behoorlijk concreet zijn.

Afgelopen weekend viel voor Oostende het doek na tien seizoen in de Jupiler Pro League. De kustploeg vond zaterdag de moed niet meer om terug te vechten tegen OH Leuven en komt volgend seizoen dus uit in de Challenger Pro League. Seraing werd een week eerder al veroordeeld tot de degradatie.

