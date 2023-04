Met een standbeeld in Namen willen fans AC/DC-leadzanger Brian Johnson eren. In die stad speelde hij zijn eerste liveoptreden met de band, op 29 juni 1980. Het was de start van de wereldtournee voor ‘Back in black’, een van de meest verkochte rockalbums ooit.

De huidige leadzanger van de Australische rockband AC/DC heeft vanaf nu een standbeeld in Namen. Uitgerekend op de Esplanade AC/DC, het plein tegenover de Expo waar de band in 1980 de wereldtournee van ‘Back in black’ aftrapte. Het was hun eerste optreden met deze bezetting na de dood van Bon Scott en dus ook het eerste optreden met de nummers van het album dat een van de best verkochte rockalbums ter wereld werd.

Via crowdfunding werd er 28.726 euro bij elkaar geraapt voor het project. Het resultaat werd zondag onthuld door initiatiefnemers Georges Boussingault, Mike Davister en Michel Remy.

