Mooi lenteweer

Vandaag wordt een aangename lentedag. Het kwik kan 14 graden halen en er is vooral in de ochtend flink wat zon. Daarna zijn er talrijke stapelwolken, die vooral in de zuidelijke landshelft een bui kunnen lossen. In Vlaanderen blijft het meestal droog en is er ruimte voor de zon. Er staat wel een matige noordoostenwind. Vanavond zijn er wat meer opklaringen en komt de zon wat meer tevoorschijn. Vannacht maken de opklaringen plaats voor wolken vanuit het noordoosten. Tussendoor zijn er wel nog opklaringen en het blijft ook droog. De minima liggen rond 7 graden, 4 graden in de Ardennen.