Afscheid van Ahmad Jamal, de pianist die graag stiltes liet vallen

Met Ahmad Jamal moet de jazzwereld afscheid nemen van een van de invloedrijkste en succesvolste pianisten ooit.

In zijn huis in Ashley Falls (Massachusetts) is zondag de Amerikaanse pianist Ahmad Jamal overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij is 92 geworden. Dat hij een van de succesrijkste jazzpianisten ooit was, is een understatement: in 1958 bracht hij But not for me uit, een album waarvan meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht, ongezien voor een jazzalbum.

De plaat was live opgenomen in The Pershing, een hotel in Chicago, met Israel Crosby op bas en Vernel Fournier op drums, misschien wel een van de beste pianotrio’s uit de jazzgeschiedenis. Jamal speelde niks dan covers op die plaat, maar hij zette die wel helemaal naar zijn hand. Zijn eigenzinnige stijl werkte het best in ‘Poinciana’, een nummer dat beroemd was geworden door zanger Bing Crosby, maar dat in de handen van Jamal een brok jazzgeschiedenis werd. Geen nummer vat de esthetiek van Jamal zo mooi samen: virtuoos en tegelijk spaarzaam, met slim gebruik van stiltes tussen de noten.

Het is precies die ruimte in de muziek die zoveel collega’s zou beïnvloeden. Miles Davis liet zich geregeld erg lovend uit over Jamal (hoewel de twee nooit zouden samenwerken) en ook supervirtuoos Keith Jarrett noemde Jamal een van zijn grote voorbeelden. Jarrett had het almaar over Jamals ‘witte album’, waarmee hij doelde op Portfolio of Ahmad Jamal, ook een plaat met opnames uit 1958, maar dan uit de Spotlite-club in Washington. Zelfs een freejazzpianist zoals Matthew Shipp roemde Jamal als ‘een muzikale architect van de hoogste rang’.

Jamal werd geboren als Frederick Russel Jones in Pittsburgh, een stad die ook jazzgrootheden als Earl Hines en Errol Garner voortbracht en die hij ondanks zijn vele omzwervingen een warm hart is blijven toedragen. Hij begon piano te spelen toen hij nauwelijks drie jaar was, en speelde voor het eerst professioneel op zijn veertiende. Hij was niet alleen in jazz geïnteresseerd, maar ook in componisten als Maurice Ravel en Claude Debussy. Op zijn twintigste bekeerde hij zich tot de islam, en nam hij de naam Ahmad Jamal aan. Na het succes van But not for me opende hij een club in Chicago (Alhambra) maar dat werd geen succes, net zo min als andere zakelijke initiatieven, waardoor hij zelfs in financiële moeilijkheden kwam.

Gelukkig bleef zijn jazzcarrière wel succesvol. Jamal heeft tientallen platen gemaakt. De laatste twee – Marseilleen Ballades – zijn opgenomen in 2016. Hij ging ook meer en meer zelf componeren. Een van zijn bekendste stukken, ‘Ahmad’s blues’, is ook door Miles Davis gecoverd. Vele jaren later gebruikten rappers zoals Jay-Z en Nas samples uit zijn plaat The awakening - ‘The world is yours’ van Nas bevat fragmenten uit ‘I love music’ van Jamal.

Door de jaren heen is de reputatie van Jamal alleen maar toegenomen. Een bekende criticus als Stanley Crouch plaatste hem zelfs op dezelfde hoogte als Thelonious Monk. Dat mag dan wat overdreven zijn, dat Jamal een prominente plaats inneemt in de jazzgeschiedenis, staat buiten kijf.

