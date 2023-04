Reikt Starship vandaag naar de sterren?

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX voert deze namiddag een eerste testvlucht met Starship uit. Elon Musks pronkstuk is de grootste lanceerraket ooit. In de toekomst zou die gebruikt moeten worden voor commerciële ruimtemissies naar de maan en Mars.

Om 15 uur Belgische tijd zal Starship gelanceerd worden vanaf de Starbase-lanceerbasis in Boca Chica, Texas. Tenzij weersomstandigheden of technische problemen daar een stokje voor steken. Tijdens een livesessie op Twitter sprak Elon Musk zondagavond zijn volgers toe: ‘Als we ver genoeg van het lanceerplatform geraken voordat er iets misgaat, zou ik dat als een succes beschouwen.’ Zo benadrukt hij opnieuw dat hij de verwachtingen laag wil houden.

De lanceerraket bestaat uit twee trappen: de Super Heavy-booster, een reusachtige raket met 33 motoren, en het Starship-ruimtevaartuig dat van de booster zal losbreken eens die zijn brandstof heeft verbruikt. De volledige raket met booster is 120 meter lang en zal een vlucht op 80 kilometer hoogte uitvoeren. Ongeveer anderhalf uur na lancering zal de raket nabij Hawaï opnieuw de atmosfeer binnendringen en neerstorten langs de kust.

De testvlucht met de volledige Starship-raket komt er twee jaar na de laatste testen met de bovenste trap. Dat komt doordat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit de veiligheids- en milieurisico’s aan een grondige analyse wou onderwerpen. Op 14 april kreeg Musk uiteindelijk zijn langverwachte goedkeuring. Het succes of falen van deze testvlucht is van groot belang, want het bepaalt de toekomst van SpaceX en biedt vooruitzichten op ruimtetoerisme en supersonische vluchten.

Als alles goed gaat, wil Musk met het Starship-project de ruimtevaart hertekenen. Zowel de booster als de bovenste trap moet verticaal kunnen landen, om volledig herbruikbaar te zijn. Dat zal bij deze testvlucht nog niet het geval zijn, aangezien beide delen in de zee zullen landen. SpaceX was al eerder revolutionair door raketten te hergebruiken.

