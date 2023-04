Opnieuw felle kritiek op Nederlandse inzending voor Songfestival: ‘Ik krijg plaatsvervangende schaamte’

Een optreden van Mia Nicolai en Dion Cooper, het duo dat binnenkort voor Nederland naar het Eurovisiesongfestival trekt, moet opnieuw afrekenen met felle kritiek op sociale media. Ook Songfestivalwatchers schuwen de kritiek niet.

Het gelegenheidsduo Mia Nicolai en Dion Cooper gaat midden mei voor Nederland naar Liverpool. Dat doen ze vier jaar na de winst van landgenoot Duncan Laurence. Ze zullen het in de Liverpool Arena opnemen tegen onder andere onze landgenoot Gustaph. Maar op veel enthousiasme kunnen Nicolai en Cooper niet rekenen.

Nadat het duo vorige week de mist inging toen ze hun nummer ‘Burning daylight’ brachten in Madrid, liep het zaterdag opnieuw mis. Zo is op videobeelden te horen hoe ze nauwelijks toonvast zingen. De misser deed zich nota bene voor op ‘Eurovision in concert’ in Amsterdam – een jaarlijks terugkerend evenement voor fans van het Songfestival.

Noodplan

Eddy Ouwens, de man achter de overwinningen van het Nederlandse Teach-In (1975) en het Noorse Bobbysocks (1985), reageert kritisch op Facebook: ‘Ondanks repetities, eigen technici, goede in-ears weer een debacle. Mijn god, hebben we hier ruim een half jaar door “vakmensen” over laten vergaderen?’

‘Twee jonge mensen zonder ervaring worden vals zingend losgelaten op honderden miljoenen kijkers. Zelfs bidden zal niet meer helpen. Nog maar een paar weken en dan gaat het gebeuren in “het magische Engelse Muziekcentrum Liverpool” waar ooit het beste componisten- en zangduo John en Paul werd geboren. Ik krijg nu al plaatsvervangende schaamte’, zegt hij nog.

De Nederlander Songfestivalwatcher Maurice Wijnen heeft vooral medelijden met de act. ‘Wat ontzettend sneu dat Mia en Dion zich tijdens Eurovision in Concert niet hebben weten te revancheren.’ Het is volgens hem tijd voor ‘een noodplan’, met bijvoorbeeld veel vocale ondersteuning. ‘Maar vooral: hoe krijgen ze zelfvertrouwen terug?’

Poging 2: Mia Nicolai en Dion Cooper vanavond bij #eurovisioninconcert. Een gemiddelde karaokeavond of talentenavond op een middelbare school levert nog betere vocalen op dan dit. Wellicht is de staging goed... #eurovision @songfestival #songfestival #burningdaylght pic.twitter.com/HV0K84zn35 — Remon (@remonkrk009) April 15, 2023

Twitter kritisch

Maar waar Wijnen nog compassie voelt voor de Nederlandse inzending van het Songfestival, voelen heel wat mensen op Twitter dat niet. ‘We kunnen straks wel zeggen dat we er echt alles aan gedaan hebben om het Songfestival niet weer te hoeven organiseren volgend jaar’, ‘Kunnen Mia en Dion zich niet ziek melden? Beter een smoes dan dat ze optreden namens Nederland’, en ‘Wie oh wie heeft bedacht dat je gerust twee onbekende, onervaren, ongetalenteerde wannabe zangers naar het Songfestival kunt sturen? Je zet je eigen land voor schut. Mijn buurman heeft een husky, die is niet erg tekstvast maar zingt duizend keer beter’. Het is slechts een greep uit de reacties.

Toch heeft nog niet iedereen de hoop opgegeven. ‘Mia en Dion mogen bij mij langskomen op zangles, hoor. Ik geloof er dan nog wel in’, reageert een zangdocente.

Lees ook