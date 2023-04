De prijs voor basisproducten als zout, bloem en suiker ligt op dit moment zo laag bij Colruyt, dat opkopers een zaakje geroken hebben en de rekken dreigen leeg te kopen. De supermarkt legt daarom tijdelijk een maximum op. ‘Het systeem zit scheef’, zegt retailspecialist Pierre-Alexandre Billiet.

‘Maximaal 10 stuks per klant. Zo blijft er genoeg over voor iedereen.’ Het briefje dat dezer dagen in de winkels van de Colruyt hangt bij basisproducten als bloem en suiker, brengt flashbacks naar de ...