Overwegend droog met afwisselend opklaringen en wolken

Het is maandag in de meeste streken eerst grijs met lage wolken die in Hoog-België het zicht kunnen beperken. In de loop van de dag en vooral dan na de middag wisselen opklaringen en wolken elkaar af.

Een paar lokale buitjes zijn in de namiddag mogelijk, maar het blijft in vele streken droog. We halen maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 of lokaal 15 graden in Laag- en Midden-België. De matige noordoostenwind voelt schraal aan, meldt het KMI.

Maandagavond wisselen soms brede opklaringen af met stapelwolken waaruit lokaal nog een paar buitjes kunnen vallen. Maandagnacht blijft het droog en meestal lichtbewolkt. De minima zakken naar waarden tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan zee. De noordoostelijke wind waait vaak matig en in Hoog-België soms zwak.

Dinsdagochtend krijgen we eerst nog brede opklaringen, maar al snel neemt de bewolking vanuit het oosten toe en vergroot de kans op wat motregen. ‘s Avonds wordt het opnieuw overal droog met mogelijk enkele opklaringen. De maxima schommelen in de meeste streken tussen 10 en 13 graden. Er waait nog steeds een vrij onaangename, matige noordoostenwind. Aan zee is de wind soms vrij krachtig.