Zesde keer goede keer voor Luca Brecel: geplaatst voor tweede ronde op WK

Na vijf nederlagen in de eerste ronde heeft Luca Brecel zich voor de eerste keer in zijn snookerloopbaan weten te plaatsen voor de tweede ronde op het World Snooker Championship (2.680.000 euro).

In The Crucible Theatre in het Engelse Sheffield versloeg hij de Engelsman Ricky Walden na een thriller met 10-9.

Brecel (WS-10), die zaterdag in eerste sessie met breaks van 90, 78, 90, 52 en 82 een 6-3 voorsprong bij elkaar snookerde, moest toezien hoe Walden, met onder meer een 70 breaks zijn achterstand kon herleiden tot één frame. De 28-jarige Limburger, die in de eerste ronde op het WK 2018 een 10-6 nederlaag leed tegen Walden, won met breaks van 55 en 84 de twee volgende frames waarmee hij op twee frames van de tweede ronde kwam.

Walden pakte met een 69 break de volgende frame, doch Brecel won frame vijftien waarmee hij terug een drie frames voorsprong telde. Walden plooide niet en won de drie volgende frames met breaks 73 en 91. Een beslissende frame moest voor de beslissing zorgen. Daarin kreeg ‘The Belgian Bullet’ een kans die hij verzilverde met een 84 break.

In de tweede ronde neemt Brecel het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de drievoudige wereldkampioen Mark Williams (Wal/8) en de Engelsman Jimmy Robertson (Eng/27), die in de voorronde, Ben Mertens (Bel/97) met 10-6 uitschakelde. Na de eerste sessie staat het 5-4 voor Robertson. De wedstrijd wordt naar de the best of 25 frames gespeeld en dit op 20 en 21 april.

Ondertussen heeft ook de Australiër Neil Robertson (WS-6) zich geplaatst voor de tweede ronde. De ‘The Thunder from Down Under’, versloeg de Chinees Wu Yize (WS-62) met 10-3. Zo lukte de 2010 wereldkampioen vier honderd plus breaks, 138, 100, 146 en nogmaals 146.

De Engelsman Stuart Bingham (WS-15), die zich in 2015 tot wereldkampioen kroonde, heeft ook zijn ticket beet voor de tweede ronde en dit na een 10-4 overwinning tegen zijn landgenoot Dave Gilbert (WS-22).

De Welshman Jak Jones (WS-52) zorgde voor de eerste verrassing door de Engelsman Allister Carter (WS-12), tweevoudig WK-finalist, met 10-6 wandelen te sturen.

Lees ook