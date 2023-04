Crèches vragen massaal nieuwe subsidies

Veel meer ­crèches dan verwacht willen meestappen in de nieuwe subsidie­regeling van de Vlaamse regering. Er zijn aanvragen binnengekomen van ­zowat 9.000 kinderdagverblijven, terwijl maar in een budget was voorzien voor 3.000, zei minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zondag in De ­zevende dag op Eén. Ze gaat daarom op zoek naar extra budget.

Met de nieuwe regeling kan een crèche veel meer subsidies ontvangen, op voorwaarde dat de ouders er volgens hun inkomen betalen én dat kindbegeleiders tot 600 euro bruto per maand meer betaald krijgen.

Als een crèche beter ­betaalt, kan die extra personeel aantrekken, wat dan weer kan helpen de kindratio omlaag te halen, is de redenering. Vandaag ligt die in Vlaanderen op één begeleider per acht of negen kinderen. (belga)