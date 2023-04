‘Lukaku wil praten met Vanzeir’

Romelu Lukaku is ‘diep teleurgesteld’ in Dante Vanzeir. Hij zou over de aanvaller willen praten bij de Rode Duivels.

Dante Vanzeirs schorsing wegens racisme blijft nazinderen in de VS. Enkele supportersgroepen van de New York Red Bulls verlieten zaterdagavond vlak voor de aftrap tegen Houston het stadion. Ze deden dat uit onvrede met de lichte straf voor hun Belgische spits. ‘De schorsing van zes wedstrijden is te licht. De MLS heeft zijn zero-tolerantiebeleid (ten aanzien van racisme) niet nageleefd’, luidde het commentaar op sociale media. De fans namen ook trainer Gerhard Struber op de korrel. Die ligt al langer onder vuur wegens sportieve resultaten, maar ook omdat hij Vanzeir na de feiten niet onmiddellijk gewisseld had. Voor ze het stadion verlieten hielden de fans spandoeken omhoog met opschriften als ‘Struber out, Dante out’ en ‘geloof zwarte spelers’.

‘We zullen niet actief supporteren in de Red Bull Arena tot Dante Vanzeir en Gerhard Struber een terechte straf krijgen en verantwoordelijk zullen gehouden worden voor hun daden’, klonk het in een statement.

Niet alleen de fans van de Red Bulls, ook collega-voetballers zijn teleurgesteld in Vanzeir. Dat zou met name het geval zijn voor Rode Duivel Romelu Lukaku, die contact had met zijn gewezen ploegmaat Sacha Kljestan. De Amerikaanse middenvelder speelde tussen 2015 en 2018 voor de Red Bulls en tussen 2010 en 2015 voor Anderlecht. Daar bouwde hij een goeie band op met Lukaku. ‘Ik heb met hem over de zaak gesproken en Romelu is diep teleurgesteld in Dante Vanzeir’, vertelde Kljestan aan de tv-zender MLS 360 Countdown. ‘Hij verzekerde mij dat hij dit voorval tijdens de volgende bijeenkomst van de Rode Duivels zal bespreken. Zo’n ploegmaat zou hij eerlijk gezegd niet in de kleedkamer willen hebben.’

Vanzeir werd zes wedstrijden geschorst voor zijn racistische uitspraak tegen de San José Earthquakes. ‘Tien wedstrijden schorsing zou een krachtiger signaal geweest zijn’, vindt Kljestan. ‘Maar er zou altijd discussie zijn geweest over zijn straf. Het belangrijkste is dat Vanzeir een hersteltraject krijgt. Daarna zullen we zien of hij zich kan herintegreren in de kleedkamer. Het is aan de leidende spelers van New York Red Bulls om gesprekken te hebben met Vanzeir en te bekijken hoe hij kan terugkeren.’