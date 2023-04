Op kousenvoetjes sluipt ze mijn slaapkamer binnen. Zachtjes legt ze een hand op mijn wang en fluistert: ‘Mama, kun je me heel eventjes helpen? Daarna laat ik je slapen.’ Meteen zet ik me recht, plots klaarwakker. ‘Tuurlijk schat’, ­antwoord ik zo vrolijk mogelijk. Ik trek de pyjama over haar omhoog gestrekte armpjes en daarna het shirtje over haar hoofd. Dan sluipt ze weer buiten en sluit de slaapkamerdeur zo stilletjes als ze kan. Ik kijk naar mijn telefoon en zie dat het bijna middag is.

Dalilla Hermans

Een schuldgevoel steekt door mijn hart. Hoe is het ­mogelijk dat mijn kleuter voorzichtig en zorgend probeert te zijn voor een moeder die de hele voormiddag in haar nest ligt? Ik kan door de grond zakken. Snel zoek ik mijn laatste restjes energie bijeen om zo luchtig mogelijk de laatste dag van de paasvakantie aan te vatten.

We eten een ijsje in een speeltuin. Mijn zonnebril moet de paniek maskeren. Buitenshuis zijn is eng. De griezels in mijn telefoon hebben doodgewone namen. Foto’s van hun kinderen en hond op de profielpagina’s van waarop ze hun gal over me spuwen. Misschien is het die vrolijke papa die zijn dochter op de schommel duwt die me gisterenavond dood wenste? Ik vecht tegen tranen van onmacht op het zonovergoten terras. Maar de kinderen zwaaien vrolijk en ik zwaai terug.

Liever verbeten paniek, dan ver­pletterend schuldgevoel. Altijd eerst mama, spreek ik mezelf streng toe. Altijd.